O Sonatype Nexus Repository Manager é o repositório de artefatos padrão da indústria para armazenar, organizar e distribuir artefatos de build em todos os principais formatos de pacote. Ele serve como um cache proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub e dezenas de outros registros, reduzindo drasticamente os downloads externos e acelerando os builds.

Hospedar o Nexus em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre o armazenamento de artefatos, políticas de acesso e varredura de segurança. As equipes obtêm uma única fonte de verdade para todas as dependências — públicas e privadas — sem preços por usuário ou limites de armazenamento em nuvem.