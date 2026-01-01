Implante Nexus Repository Manager com instalação em um clique.
Gerenciador de repositório de artefatos universal com suporte para Maven, npm, Docker, PyPI e muito mais.
Escolha um plano VPS para Nexus Repository Manager
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nexus Repository Manager
O Sonatype Nexus Repository Manager é o repositório de artefatos padrão da indústria para armazenar, organizar e distribuir artefatos de build em todos os principais formatos de pacote. Ele serve como um cache proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub e dezenas de outros registros, reduzindo drasticamente os downloads externos e acelerando os builds.
Hospedar o Nexus em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre o armazenamento de artefatos, políticas de acesso e varredura de segurança. As equipes obtêm uma única fonte de verdade para todas as dependências — públicas e privadas — sem preços por usuário ou limites de armazenamento em nuvem.
Nexus Repository Manager: principais recursos
Suporte a formato universal
Hospede e proxie Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, e muitos outros formatos a partir de uma única instância.
Proxy e cache
Armazene artefatos remotos em cache localmente para que as compilações nunca falhem porque um registro upstream está lento ou indisponível.
Repositórios privados
Publicar bibliotecas proprietárias e imagens Docker em repositórios privados hospedados com controle de acesso granular.
Pesquisa de componentes
A pesquisa de texto completo em todos os repositórios permite que os desenvolvedores encontrem rapidamente versões específicas de artefatos e seus metadados.
Acesso baseado em função
Defina privilégios granulares por repositório para que as equipes vejam e publiquem apenas nos repositórios que elas possuem.
Por que executar Nexus Repository Manager na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.