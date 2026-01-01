Aptabase é uma plataforma de análise de código aberto, com foco em privacidade, construída para desenvolvedores de aplicativos móveis, desktop e web. Ao contrário das ferramentas de análise de sites que rastreiam visualizações de página, o Aptabase foca no rastreamento de eventos baseado em SDK — os desenvolvedores instrumentam seus aplicativos com SDKs leves para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e outros para capturar eventos nomeados com propriedades opcionais. O resultado é um painel de alta relevância mostrando o que os usuários realmente fazem dentro do seu aplicativo, sem cookies, fingerprinting ou rastreamento entre sites.

Auto-hospedar o Aptabase em um VPS mantém todos os dados de análise em sua própria infraestrutura, tornando a conformidade com a GDPR simples e eliminando a precificação por evento que os provedores de análise em nuvem cobram à medida que o uso cresce.