Implante o Aptabase com instalação em um clique.
Plataforma de análise de código aberto, que prioriza a privacidade, para aplicativos móveis, de desktop e aplicações web, com integração de SDK leve.
Escolha um plano VPS para Aptabase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Aptabase
Aptabase é uma plataforma de análise de código aberto, com foco em privacidade, construída para desenvolvedores de aplicativos móveis, desktop e web. Ao contrário das ferramentas de análise de sites que rastreiam visualizações de página, o Aptabase foca no rastreamento de eventos baseado em SDK — os desenvolvedores instrumentam seus aplicativos com SDKs leves para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e outros para capturar eventos nomeados com propriedades opcionais. O resultado é um painel de alta relevância mostrando o que os usuários realmente fazem dentro do seu aplicativo, sem cookies, fingerprinting ou rastreamento entre sites.
Auto-hospedar o Aptabase em um VPS mantém todos os dados de análise em sua própria infraestrutura, tornando a conformidade com a GDPR simples e eliminando a precificação por evento que os provedores de análise em nuvem cobram à medida que o uso cresce.
Aptabase: principais recursos
Rastreamento de eventos do SDK
Instrumente seu aplicativo com uma única chamada de SDK para rastrear eventos e propriedades nomeados em todas as plataformas, sem configuração complexa.
Privacidade por natureza
Sem cookies, sem rastreamento por impressão digital e sem rastreamento entre sites — totalmente em conformidade com a LGPD e regulamentações de privacidade, pronto para uso.
SDKs Multi-plataforma
SDKs oficiais para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri e muito mais cobrem todas as principais plataformas de desenvolvimento de aplicativos.
Painel em tempo real
Veja eventos e atividade do usuário em tempo real com um painel limpo e minimalista que mostra o que importa sem ruído.
Controle total dos dados
Todos os dados de análise permanecem no seu servidor VPS — sem dependência de fornecedor, sem preço por evento e sem plataforma de terceiros recebendo seus dados de usuário.
Por que executar Aptabase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.