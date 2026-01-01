Implante o MetaTrader 5 com instalação em um clique.
Execute o MetaTrader 5 em um navegador via KasmVNC para negociação de forex e CFD 24 horas, sem uma máquina Windows dedicada.
Escolha um plano VPS para MetaTrader 5
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com MetaTrader 5
MetaTrader 5 é a plataforma de negociação de varejo mais popular do mundo para forex, ações, futuros, CFDs e criptomoedas — usada por milhões de traders e suportada por centenas de corretores em todo o mundo. Este modelo executa a versão completa do Windows do MetaTrader 5 dentro de um contêiner Wine-on-Linux, exposto via KasmVNC para que você possa acessá-lo de qualquer navegador sem instalar o cliente de desktop localmente.
Hospedar o MT5 no seu VPS oferece aos traders um terminal de negociação online 24 horas que executa Expert Advisors (EAs) e assinaturas de copy-trading sem precisar manter um computador desktop ligado. O frontend KasmVNC baseado em navegador permite que você faça login de qualquer lugar — desktop, tablet ou telefone — sem instalar o cliente MT5 proprietário em cada dispositivo.
MetaTrader 5: principais recursos
EAs sempre ativos
Execute Expert Advisors e assinaturas de copy-trading 24 horas sem manter um computador ligado — seu VPS gerencia eventos de mercado noturnos e de fim de semana automaticamente.
Acesso do navegador
Conecte-se ao seu terminal MT5 de qualquer dispositivo com um navegador moderno através do KasmVNC — desktop, tablet ou celular — sem necessidade de instalação do Windows.
Conectar qualquer corretora
Use qualquer corretora MetaTrader 5 — centenas delas oferecem suporte ao MT5, incluindo IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM e muitas outras em todo o mundo.
Gráficos e indicadores
Gráficos MT5 completos com indicadores técnicos, profundidade de mercado, análise de múltiplos períodos e scripts de indicadores personalizados via MQL5.
Negociação Algorítmica
MQL5 IDE dentro do terminal para escrever Consultores Especialistas, indicadores personalizados e scripts — além da integração opcional de Python RPyC para automação externa.
Configuração persistente
Seu perfil de terminal, modelos, EAs, indicadores e credenciais de conta persistem entre as reinicializações do contêiner através de um volume de configuração dedicado.
Por que executar MetaTrader 5 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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