MetaTrader 5 é a plataforma de negociação de varejo mais popular do mundo para forex, ações, futuros, CFDs e criptomoedas — usada por milhões de traders e suportada por centenas de corretores em todo o mundo. Este modelo executa a versão completa do Windows do MetaTrader 5 dentro de um contêiner Wine-on-Linux, exposto via KasmVNC para que você possa acessá-lo de qualquer navegador sem instalar o cliente de desktop localmente.

Hospedar o MT5 no seu VPS oferece aos traders um terminal de negociação online 24 horas que executa Expert Advisors (EAs) e assinaturas de copy-trading sem precisar manter um computador desktop ligado. O frontend KasmVNC baseado em navegador permite que você faça login de qualquer lugar — desktop, tablet ou telefone — sem instalar o cliente MT5 proprietário em cada dispositivo.