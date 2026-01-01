Penpot é a primeira plataforma de design e prototipagem de código aberto construída especificamente para colaboração multidisciplinar entre designers e desenvolvedores. Ao contrário das alternativas proprietárias que prendem as equipes a modelos de assinatura e ecossistemas fechados, o Penpot é construído com base em padrões web abertos, gera SVG nativo e produz código pronto para CSS que os desenvolvedores podem usar diretamente em seus projetos.

A auto-hospedagem do Penpot em seu próprio VPS mantém todos os arquivos de design, trabalhos de clientes e propriedade intelectual exclusivamente em seus servidores — sem taxas por usuário, sem dependência de fornecedor e com controle total sobre sua infraestrutura de design e dados.