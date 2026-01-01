Implante Penpot com um clique.
Plataforma de design de UI/UX e prototipagem de código aberto construída em padrões web para designers e desenvolvedores.
Escolha um plano VPS para Penpot
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Penpot
Penpot é a primeira plataforma de design e prototipagem de código aberto construída especificamente para colaboração multidisciplinar entre designers e desenvolvedores. Ao contrário das alternativas proprietárias que prendem as equipes a modelos de assinatura e ecossistemas fechados, o Penpot é construído com base em padrões web abertos, gera SVG nativo e produz código pronto para CSS que os desenvolvedores podem usar diretamente em seus projetos.
A auto-hospedagem do Penpot em seu próprio VPS mantém todos os arquivos de design, trabalhos de clientes e propriedade intelectual exclusivamente em seus servidores — sem taxas por usuário, sem dependência de fornecedor e com controle total sobre sua infraestrutura de design e dados.
Penpot: principais recursos
Colaboração em Tempo Real
Vários designers podem trabalhar no mesmo arquivo simultaneamente com presença de cursor, comentários em linha e atualizações em tempo real.
Saída SVG Nativa
Cada design exporta para SVG padrão com propriedades CSS que desenvolvedores podem copiar diretamente para o código, eliminando suposições na entrega.
Sistema de Componentes
Crie sistemas de design escaláveis com componentes reutilizáveis, variantes, substituições aninhadas e bibliotecas compartilhadas entre projetos.
Prototipagem Interativa
Crie protótipos clicáveis com transições, sobreposições e comportamentos de rolagem para testar e validar fluxos de usuário antes do desenvolvimento.
Entrega do Desenvolvedor
O Painel Inspecionar expõe valores CSS, dimensões e ativos para que os desenvolvedores obtenham especificações precisas sem precisar de acesso à ferramenta de design.
Ecossistema de Plugins
Amplie o Penpot com uma API de plugin JavaScript para construir fluxos de trabalho personalizados e integrar com sua cadeia de ferramentas de design existente.
Por que executar Penpot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.