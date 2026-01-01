Implante o DHIS2 com um clique.
Plataforma de informações de saúde de código aberto usada por serviços nacionais de saúde em mais de 70 países em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para DHIS2
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DHIS2
O DHIS2 é o maior sistema de gestão de informações de saúde de código aberto do mundo, implantado em mais de 70 países para capturar, analisar e relatar dados de saúde de rotina, imunização, vigilância de doenças e logística. Desenvolvido pela Universidade de Oslo e uma comunidade global de parceiros do setor público, ele sustenta programas nacionais de saúde que atendem a aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas.
Hospedar o DHIS2 em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de pacientes e programas totalmente sob sua jurisdição, permite que você personalize metadados, painéis e integrações para fluxos de trabalho locais, e evita taxas por usuário associadas a fornecedores proprietários de HMIS.
DHIS2: principais recursos
Captura de dados multicanal
Coletar dados agregados, individuais e de eventos através de formulários web, clientes Android, SMS e importações em massa em milhares de instalações.
Analytics Visual
Crie tabelas dinâmicas, gráficos, mapas e painéis diretamente dos dados coletados sem exportar para ferramentas externas.
Programas de rastreamento
Acompanhe casos individuais, beneficiários e cadeias de suprimentos ao longo do tempo com programas de rastreamento longitudinal configuráveis.
Gerenciamento de metadados
Definir unidades organizacionais, elementos de dados, indicadores e regras de validação através de um modelo flexível adaptado pelos ministérios da saúde.
API Web RESTful
Integre registros, sistemas de laboratório e pipelines de relatórios através de uma REST API documentada e da plataforma de aplicativos DHIS2.
Android com foco offline
Trabalhadores de campo coletam dados offline com o aplicativo DHIS2 Android Capture e sincronizam assim que a conectividade retorna.
Por que executar DHIS2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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