O DHIS2 é o maior sistema de gestão de informações de saúde de código aberto do mundo, implantado em mais de 70 países para capturar, analisar e relatar dados de saúde de rotina, imunização, vigilância de doenças e logística. Desenvolvido pela Universidade de Oslo e uma comunidade global de parceiros do setor público, ele sustenta programas nacionais de saúde que atendem a aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas.

Hospedar o DHIS2 em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de pacientes e programas totalmente sob sua jurisdição, permite que você personalize metadados, painéis e integrações para fluxos de trabalho locais, e evita taxas por usuário associadas a fornecedores proprietários de HMIS.