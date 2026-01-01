Implante o HedgeDoc com instalação de um clique.
Editor Markdown colaborativo de código aberto em tempo real para equipes escreverem, revisarem e compartilharem documentos juntas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HedgeDoc
HedgeDoc é um editor Markdown colaborativo de código aberto onde várias pessoas podem escrever e editar o mesmo documento simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real e sincronização instantânea. Além do Markdown básico, ele suporta diagramas incorporados via Mermaid e PlantUML, fórmulas matemáticas via KaTeX, blocos de código com destaque de sintaxe para mais de 100 linguagens e um modo de apresentação que transforma qualquer nota em uma apresentação de slides.
Auto-hospedar o HedgeDoc em seu VPS mantém documentação sensível, decisões de arquitetura interna e notas proprietárias dentro da sua própria infraestrutura — sem taxas por usuário, sem acesso de terceiros aos dados e com controle total sobre os métodos de autenticação, incluindo LDAP, OAuth e SAML para ambientes corporativos.
HedgeDoc: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários autores editam o mesmo documento simultaneamente com posições de cursor em tempo real e atualizações instantâneas, mantendo equipes remotas sincronizadas sem conflitos de mesclagem.
Diagramas e Matemática
Incorpore diagramas Mermaid, Graphviz e PlantUML junto com expressões matemáticas KaTeX diretamente no Markdown, tornando o HedgeDoc ideal para documentação técnica e acadêmica.
Modo de Apresentação
Converta qualquer documento Markdown em uma apresentação de slides com um único clique, eliminando a necessidade de software de apresentação separado para palestras internas e demonstrações.
Permissões Flexíveis
Defina documentos como públicos, protegidos ou privados e controle quem pode visualizar, comentar ou editar — desde wikis de comunidade abertas até especificações internas confidenciais.
Suporte Corporativo de Autenticação
Integre com LDAP, provedores OAuth, SAML e contas locais para que as equipes possam fazer login com credenciais corporativas existentes sem gerenciar senhas separadas.
Por que executar HedgeDoc na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.