HedgeDoc é um editor Markdown colaborativo de código aberto onde várias pessoas podem escrever e editar o mesmo documento simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real e sincronização instantânea. Além do Markdown básico, ele suporta diagramas incorporados via Mermaid e PlantUML, fórmulas matemáticas via KaTeX, blocos de código com destaque de sintaxe para mais de 100 linguagens e um modo de apresentação que transforma qualquer nota em uma apresentação de slides.

Auto-hospedar o HedgeDoc em seu VPS mantém documentação sensível, decisões de arquitetura interna e notas proprietárias dentro da sua própria infraestrutura — sem taxas por usuário, sem acesso de terceiros aos dados e com controle total sobre os métodos de autenticação, incluindo LDAP, OAuth e SAML para ambientes corporativos.