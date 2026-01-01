ArcadeDB é um motor de banco de dados multi-modelo de código aberto construído para desempenho extremo em diversos modelos de dados. Ao contrário de bancos de dados de modelo único que o forçam a escolher entre estruturas de grafo, documento ou relacionais, o ArcadeDB lida com todos eles nativamente — armazenando e consultando relacionamentos de grafo, coleções de documentos, pares chave-valor, séries temporais, embeddings de vetor e dados geoespaciais dentro de um único motor com conformidade total com ACID.

Criado pelo fundador do OrientDB, o ArcadeDB é construído em Java de baixo nível, otimizado para coleta de lixo mínima, permitindo milhões de operações de registro por segundo. A interface web integrada do ArcadeDB Studio oferece execução de consultas, gerenciamento de esquema e visualização de grafo — nenhuma ferramenta de cliente separada é necessária após a implantação.