Implante ArcadeDB com um clique.
Banco de dados multi-modelo de alto desempenho com suporte para dados de grafo, documento, chave-valor, série temporal e vetor em um único mecanismo.
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O que você pode criar com ArcadeDB
ArcadeDB é um motor de banco de dados multi-modelo de código aberto construído para desempenho extremo em diversos modelos de dados. Ao contrário de bancos de dados de modelo único que o forçam a escolher entre estruturas de grafo, documento ou relacionais, o ArcadeDB lida com todos eles nativamente — armazenando e consultando relacionamentos de grafo, coleções de documentos, pares chave-valor, séries temporais, embeddings de vetor e dados geoespaciais dentro de um único motor com conformidade total com ACID.
Criado pelo fundador do OrientDB, o ArcadeDB é construído em Java de baixo nível, otimizado para coleta de lixo mínima, permitindo milhões de operações de registro por segundo. A interface web integrada do ArcadeDB Studio oferece execução de consultas, gerenciamento de esquema e visualização de grafo — nenhuma ferramenta de cliente separada é necessária após a implantação.
ArcadeDB: principais recursos
Mecanismo de dados multimodelo
Armazene e consulte dados de grafo, documento, chave-valor, série temporal e vetoriais em um único banco de dados, sem trocar de ferramentas ou sincronizar armazenamentos separados.
Sete linguagens de consulta
Consultar usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL ou o protocolo Redis — use a linguagem que se adapta ao seu modelo de dados.
ArcadeDB Estúdio
Interface web integrada para executar consultas, gerenciar esquemas, visualizar dados de grafo e administrar o banco de dados sem ferramentas de cliente externas.
Busca de similaridade de vetor
Armazenamento nativo de incorporação de vetores e busca de similaridade para cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina, juntamente com seus dados operacionais.
ACID em escala
Transações completas compatíveis com ACID processando milhões de registros por segundo, desde implantações de Raspberry Pi embarcados até clusters multi-nó.
Por que executar ArcadeDB na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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