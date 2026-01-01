eXeLearning é um ambiente de autoria com licença AGPL usado por educadores e designers instrucionais para criar conteúdo de aprendizagem interativo sem escrever código. Apoiado pelo Ministério da Educação da Espanha e por uma rede de administrações regionais, ele se concentra na produção de recursos baseados em padrões que funcionam em qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem.

Hospedar o eXeLearning em seu VPS mantém os materiais do curso, exportações para alunos e credenciais de autoria inteiramente em sua própria infraestrutura. As equipes podem colaborar em tempo real, publicar exportações no Moodle ou em qualquer LMS, e evitar os limites de licenciamento e as preocupações com a residência de dados dos serviços de autoria em nuvem.