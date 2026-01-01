Implante o eXeLearning com instalação em um clique.
Ferramenta de autoria de código aberto para criar recursos educacionais interativos SCORM e HTML5.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com eXeLearning
eXeLearning é um ambiente de autoria com licença AGPL usado por educadores e designers instrucionais para criar conteúdo de aprendizagem interativo sem escrever código. Apoiado pelo Ministério da Educação da Espanha e por uma rede de administrações regionais, ele se concentra na produção de recursos baseados em padrões que funcionam em qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem.
Hospedar o eXeLearning em seu VPS mantém os materiais do curso, exportações para alunos e credenciais de autoria inteiramente em sua própria infraestrutura. As equipes podem colaborar em tempo real, publicar exportações no Moodle ou em qualquer LMS, e evitar os limites de licenciamento e as preocupações com a residência de dados dos serviços de autoria em nuvem.
eXeLearning: principais recursos
iDevices Interativos
Componentes incorporáveis para questionários, estudos de caso, multimídia e atividades reflexivas transformam conteúdo estático em aulas interativas estruturadas.
Exportação SCORM e HTML5
Publique cursos como pacotes SCORM, Conteúdo IMS ou sites HTML5 autônomos para que funcionem em qualquer LMS ou em hospedagem de sites simples.
Colaboração em tempo real
Vários autores podem editar o mesmo projeto simultaneamente através da sincronização WebSocket Yjs integrada, espelhando o fluxo de trabalho de editores de documentos modernos.
Integração Moodle
Envie cursos finalizados diretamente para o Moodle como atividades prontas para implantação, removendo a etapa de upload manual entre a criação e a publicação.
Interface multilíngue
Suporte nativo para inglês, espanhol, catalão, basco, galego, valenciano e esperanto o torna adequado para programas de educação regional e bilíngue.
Padrões abertos e acessíveis
Conteúdo gerado segue as diretrizes de acessibilidade web e formatos abertos, garantindo que os recursos permaneçam utilizáveis e portáteis por muitos anos.
Por que executar eXeLearning na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.