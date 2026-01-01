Implante TriliumNext Notes com instalação em um clique.
Base de conhecimento pessoal auto-hospedada com notas hierárquicas, suporte a scripts e uma poderosa API REST para automação.
Escolha um plano VPS para TriliumNext Notes
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TriliumNext Notes
O TriliumNext Notes é um aplicativo de gerenciamento de conhecimento pessoal auto-hospedado construído em torno de uma estrutura de árvore hierárquica que pode armazenar milhares de notas. Ele suporta edição WYSIWYG rica, blocos de código, fórmulas matemáticas e um mecanismo de script para construir fluxos de trabalho personalizados e gerenciamento automatizado de notas.
A auto-hospedagem em um VPS oferece armazenamento ilimitado de notas, sincronização persistente entre dispositivos e propriedade total da sua base de conhecimento. As notas podem ser clonadas em vários locais, aprimoradas com atributos personalizados e acessadas via API REST ETAPI para integrações externas.
TriliumNext Notes: principais recursos
Organização hierárquica
Organize milhares de notas em uma estrutura de árvore com clonagem, para que notas individuais possam aparecer em múltiplos contextos sem duplicação.
Motor de script
Escreva scripts JavaScript que são executados em eventos ou agendamentos para automatizar a criação, marcação e organização de notas.
Histórico de revisões
Cada edição de nota é versionada automaticamente, permitindo que você revise e restaure qualquer versão anterior do seu conteúdo.
ETAPI REST API
Uma API REST documentada permite que ferramentas externas criem, leiam, atualizem e organizem notas programaticamente.
Recortador web
A extensão do navegador captura páginas da web diretamente na sua base de conhecimento do Trilium com um único clique.
Por que executar TriliumNext Notes na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.