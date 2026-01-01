O TriliumNext Notes é um aplicativo de gerenciamento de conhecimento pessoal auto-hospedado construído em torno de uma estrutura de árvore hierárquica que pode armazenar milhares de notas. Ele suporta edição WYSIWYG rica, blocos de código, fórmulas matemáticas e um mecanismo de script para construir fluxos de trabalho personalizados e gerenciamento automatizado de notas.

A auto-hospedagem em um VPS oferece armazenamento ilimitado de notas, sincronização persistente entre dispositivos e propriedade total da sua base de conhecimento. As notas podem ser clonadas em vários locais, aprimoradas com atributos personalizados e acessadas via API REST ETAPI para integrações externas.