Implante Errbit com instalação em um clique.
Coletor de erros autogerenciado compatível com Airbrake para aplicações Ruby, Rails, Python, JavaScript e PHP.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Errbit
Errbit é um rastreador de erros de código aberto construído para ser um substituto direto para a API do Airbrake. Qualquer notificador compatível com Airbrake — incluindo o gem oficial para Ruby e Rails, airbrake-js para navegador e Node, e bibliotecas da comunidade para Python, PHP e mais — pode apontar para sua instância Errbit em vez de um endpoint SaaS e começar imediatamente a transmitir exceções, rastreamentos de pilha e contexto de requisição para um painel unificado.
Hospedar o Errbit em um VPS mantém rastreamentos de pilha completos, detalhes do usuário e despejos de parâmetros sob seu controle, em vez de entregar dados de produção sensíveis a um serviço de terceiros. O Errbit agrupa avisos duplicados em registros de erro únicos, oferece suporte a regras de notificação por aplicativo e se integra com GitHub, GitLab e outros rastreadores de problemas para que os bugs fluam diretamente da produção para o seu fluxo de trabalho existente.
Errbit: principais recursos
Compatível com a API Airbrake
Aponte qualquer notificador Airbrake existente para o Errbit sem alterações no código — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP e bibliotecas da comunidade funcionam prontos para uso.
Agrupamento inteligente de erros
A impressão digital configurável deduplica exceções idênticas em implantações, ambientes e instâncias para que você atue nas causas-raiz em vez de ruído repetido.
Isolamento de multiaplicativos
Rastreie erros de vários serviços em uma única instância do Errbit, com ambientes por aplicativo, observadores, limites de notificação e controles de acesso.
Integração do rastreador de problemas
Crie problemas no GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine e Trac diretamente de um erro do Errbit para manter os bugs de produção visíveis no seu fluxo de trabalho existente.
Login OAuth e LDAP
Autentique usuários via GitHub, Google ou LDAP e provisione contas da sua organização GitHub sem gerenciar um armazenamento de identidade separado.
Alertas de e-mail e webhook
Notifique os observadores por e-mail em limites de ocorrência configuráveis e envie notificações para Slack, HipChat, Campfire ou webhooks personalizados para equipes que priorizam o chat.
Por que executar Errbit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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