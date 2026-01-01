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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Errbit

Errbit é um rastreador de erros de código aberto construído para ser um substituto direto para a API do Airbrake. Qualquer notificador compatível com Airbrake — incluindo o gem oficial para Ruby e Rails, airbrake-js para navegador e Node, e bibliotecas da comunidade para Python, PHP e mais — pode apontar para sua instância Errbit em vez de um endpoint SaaS e começar imediatamente a transmitir exceções, rastreamentos de pilha e contexto de requisição para um painel unificado.

Hospedar o Errbit em um VPS mantém rastreamentos de pilha completos, detalhes do usuário e despejos de parâmetros sob seu controle, em vez de entregar dados de produção sensíveis a um serviço de terceiros. O Errbit agrupa avisos duplicados em registros de erro únicos, oferece suporte a regras de notificação por aplicativo e se integra com GitHub, GitLab e outros rastreadores de problemas para que os bugs fluam diretamente da produção para o seu fluxo de trabalho existente.

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O que você pode criar com {name}

Errbit: principais recursos

Compatível com a API Airbrake

Aponte qualquer notificador Airbrake existente para o Errbit sem alterações no código — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP e bibliotecas da comunidade funcionam prontos para uso.

Agrupamento inteligente de erros

A impressão digital configurável deduplica exceções idênticas em implantações, ambientes e instâncias para que você atue nas causas-raiz em vez de ruído repetido.

Isolamento de multiaplicativos

Rastreie erros de vários serviços em uma única instância do Errbit, com ambientes por aplicativo, observadores, limites de notificação e controles de acesso.

Integração do rastreador de problemas

Crie problemas no GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine e Trac diretamente de um erro do Errbit para manter os bugs de produção visíveis no seu fluxo de trabalho existente.

Login OAuth e LDAP

Autentique usuários via GitHub, Google ou LDAP e provisione contas da sua organização GitHub sem gerenciar um armazenamento de identidade separado.

Alertas de e-mail e webhook

Notifique os observadores por e-mail em limites de ocorrência configuráveis e envie notificações para Slack, HipChat, Campfire ou webhooks personalizados para equipes que priorizam o chat.

Por que executar Errbit na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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