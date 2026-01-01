Errbit é um rastreador de erros de código aberto construído para ser um substituto direto para a API do Airbrake. Qualquer notificador compatível com Airbrake — incluindo o gem oficial para Ruby e Rails, airbrake-js para navegador e Node, e bibliotecas da comunidade para Python, PHP e mais — pode apontar para sua instância Errbit em vez de um endpoint SaaS e começar imediatamente a transmitir exceções, rastreamentos de pilha e contexto de requisição para um painel unificado.

Hospedar o Errbit em um VPS mantém rastreamentos de pilha completos, detalhes do usuário e despejos de parâmetros sob seu controle, em vez de entregar dados de produção sensíveis a um serviço de terceiros. O Errbit agrupa avisos duplicados em registros de erro únicos, oferece suporte a regras de notificação por aplicativo e se integra com GitHub, GitLab e outros rastreadores de problemas para que os bugs fluam diretamente da produção para o seu fluxo de trabalho existente.