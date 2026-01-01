Implante Calibre-Web com instalação em um clique.
Interface web moderna para sua biblioteca de ebooks Calibre, acessível de qualquer dispositivo com um navegador.
Escolha um plano VPS para Calibre-Web
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Calibre-Web
Calibre-Web oferece uma interface limpa e baseada em navegador para gerenciar e ler e-books armazenados em um banco de dados Calibre. Ele suporta formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 e quadrinhos, inclui um leitor de e-books integrado com temas personalizáveis, e permite que vários usuários mantenham listas de leitura e progresso separados — tudo sem exigir o aplicativo Calibre para desktop.
Hospedar o Calibre-Web em seu VPS lhe dá uma biblioteca digital pessoal acessível de qualquer lugar, sem rastreamento, sem restrições de DRM, e controle total sobre seus dados de leitura e coleção.
Calibre-Web: principais recursos
Leitor de Ebook Embutido
Leia EPUB e outros formatos diretamente no navegador com fontes ajustáveis, temas e acompanhamento do progresso de leitura.
Suporte a Vários Usuários
Cada usuário tem listas de leitura individuais, progresso e preferências sem compartilhar uma única conta ou visualização de coleção.
Suporte a Múltiplos Formatos
Suporta EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR e CBZ para que toda a sua biblioteca — livros, quadrinhos e revistas — fique em um só lugar.
Enviar para Dispositivo
Envie livros diretamente para o Kindle ou outros e-readers, para que seu dispositivo preferido sempre tenha o conteúdo que você deseja sem transferências manuais.
Gerenciamento de Metadados
Edite os detalhes do livro, capas, tags e informações da série para manter uma biblioteca bem organizada e pesquisável à medida que cresce.
Por que executar Calibre-Web na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.