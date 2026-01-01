Calibre-Web oferece uma interface limpa e baseada em navegador para gerenciar e ler e-books armazenados em um banco de dados Calibre. Ele suporta formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 e quadrinhos, inclui um leitor de e-books integrado com temas personalizáveis, e permite que vários usuários mantenham listas de leitura e progresso separados — tudo sem exigir o aplicativo Calibre para desktop.

Hospedar o Calibre-Web em seu VPS lhe dá uma biblioteca digital pessoal acessível de qualquer lugar, sem rastreamento, sem restrições de DRM, e controle total sobre seus dados de leitura e coleção.