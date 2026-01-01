Implante imgproxy com instalação em um clique.
Servidor de processamento de imagens rápido e seguro que redimensiona, converte e otimiza imagens dinamicamente via requisições simples baseadas em URL.
Escolha um plano VPS para imgproxy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com imgproxy
O imgproxy é um servidor autônomo de alto desempenho para processamento de imagens em tempo real. Em vez de escrever código de manipulação de imagens em sua aplicação ou pagar taxas SaaS por transformação, você implanta o imgproxy uma vez e transforma imagens através de parâmetros de URL. Redimensione, corte, converta, adicione marca d'água e otimize imagens criando uma URL — sem a necessidade de alterações no seu armazenamento de imagens ou pipeline de entrega.
Construído sobre libvips, o imgproxy processa imagens significativamente mais rápido que o ImageMagick, com menor uso de memória. Ele suporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF e muito mais, com seleção automática de formato para a melhor relação qualidade-tamanho. A auto-hospedagem oferece transformações de imagem ilimitadas a um custo fixo de VPS, sem precificação por solicitação.
imgproxy: principais recursos
Processamento baseado em URL
Transforme imagens criando uma URL — sem alterações no código, sem retrabalho no pipeline de imagens e sem SDKs para instalar na sua aplicação.
Conversão de formato
Sirva automaticamente WebP ou AVIF para navegadores que os suportam, recorrendo a JPEG ou PNG para clientes mais antigos.
Suporte para armazenamento em nuvem
Busque imagens de origem diretamente de S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou qualquer URL HTTP sem copiar arquivos para o servidor.
Proteção contra bomba de imagem
Limites integrados na resolução da fonte e tamanho do arquivo evitam ataques de descompressão que poderiam esgotar a memória do servidor.
Assinatura de URL
Assinaturas criptográficas de URL impedem o uso não autorizado da sua instância imgproxy como um proxy de imagem público de uso geral.
Por que executar imgproxy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.