O imgproxy é um servidor autônomo de alto desempenho para processamento de imagens em tempo real. Em vez de escrever código de manipulação de imagens em sua aplicação ou pagar taxas SaaS por transformação, você implanta o imgproxy uma vez e transforma imagens através de parâmetros de URL. Redimensione, corte, converta, adicione marca d'água e otimize imagens criando uma URL — sem a necessidade de alterações no seu armazenamento de imagens ou pipeline de entrega.

Construído sobre libvips, o imgproxy processa imagens significativamente mais rápido que o ImageMagick, com menor uso de memória. Ele suporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF e muito mais, com seleção automática de formato para a melhor relação qualidade-tamanho. A auto-hospedagem oferece transformações de imagem ilimitadas a um custo fixo de VPS, sem precificação por solicitação.