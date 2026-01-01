Dasharr é um painel de controle de código aberto, feito em Rust e Vue, construído especificamente para usuários de rastreadores de torrent privados. Ele consulta periodicamente cada indexador que você habilita, armazena o histórico no PostgreSQL e exibe tendências de longo prazo de upload, download, proporção, pontos de bônus e recompensas que os próprios rastreadores raramente expõem além do valor atual.

Hospedar o Dasharr em seu próprio VPS mantém cada chave de API e o histórico completo de suas contas de rastreador inteiramente em sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de terceiros. As estatísticas são coletadas a cada seis horas em segundo plano para que você possa correlacionar uploads, ferramentas automatizadas e gastos com recompensas em todos os seus rastreadores em uma única linha do tempo.