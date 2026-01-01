Implante Dasharr com instalação de um clique.
Painel auto-hospedado que rastreia estatísticas de upload, download e recompensas em mais de vinte rastreadores de torrent privados.
Escolha um plano VPS para Dasharr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dasharr
Dasharr é um painel de controle de código aberto, feito em Rust e Vue, construído especificamente para usuários de rastreadores de torrent privados. Ele consulta periodicamente cada indexador que você habilita, armazena o histórico no PostgreSQL e exibe tendências de longo prazo de upload, download, proporção, pontos de bônus e recompensas que os próprios rastreadores raramente expõem além do valor atual.
Hospedar o Dasharr em seu próprio VPS mantém cada chave de API e o histórico completo de suas contas de rastreador inteiramente em sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de terceiros. As estatísticas são coletadas a cada seis horas em segundo plano para que você possa correlacionar uploads, ferramentas automatizadas e gastos com recompensas em todos os seus rastreadores em uma única linha do tempo.
Dasharr: principais recursos
Suporte a multi-rastreadores
Coletores integrados para mais de vinte trackers privados, incluindo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP e muitos outros, tudo em um único painel.
Histórico de longo prazo
Cada enquete é armazenada no PostgreSQL para que você possa ver como o upload, o ratio e os pontos de bônus evoluem ao longo de semanas e meses em vez de apenas o snapshot atual.
Coleta agendada
Estatísticas são atualizadas automaticamente a cada seis horas em segundo plano, assim, o painel sempre reflete atividade recente sem sincronização manual.
Planejamento de recompensas
Acompanhe os ganhos e gastos de recompensas entre os rastreadores para planejar quanto pode ser alocado para solicitações em qualquer período de tempo escolhido.
OpenAPI documentada
Cada endpoint é exposto através de uma interface Swagger UI em /swagger-ui/ para que os dados possam ser consultados a partir de scripts personalizados, Grafana ou outros dashboards.
Privado por natureza
As chaves de API do Tracker nunca saem do seu VPS — o backend se comunica diretamente com cada indexador e armazena as credenciais no seu próprio banco de dados PostgreSQL.
Por que executar Dasharr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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