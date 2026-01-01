Implante Jaeger com instalação em um clique.
Plataforma de rastreamento distribuído de código aberto para monitorar fluxos de requisição e diagnosticar problemas de desempenho em arquiteturas de microsserviços.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jaeger
Jaeger é um projeto graduado da CNCF para rastreamento distribuído de ponta a ponta, originalmente construído na Uber para monitorar milhares de microsserviços. Ele captura como as requisições se propagam pelo seu sistema — revelando dependências de serviço, falhas de tempo, propagação de erros e gargalos de latência que são invisíveis apenas com o registro tradicional. Esta implantação suporta o OpenTelemetry Protocol (OTLP) de forma nativa para compatibilidade com bibliotecas de instrumentação modernas.
Hospedar o Jaeger por conta própria mantém os dados de rastreamento — que frequentemente contêm identificadores de usuário, consultas de banco de dados e detalhes internos de API — inteiramente em sua própria infraestrutura. Você evita a precificação por rastreamento de fornecedores comerciais de APM e mantém controle total sobre retenção e acesso, com custos previsíveis que escalam com seu Servidor VPS em vez do volume de tráfego.
Jaeger: principais recursos
Suporte OpenTelemetry
A ingestão nativa de OTLP significa que qualquer aplicativo instrumentado com SDKs OpenTelemetry pode enviar rastreamentos para o Jaeger sem exportadores personalizados.
Gráfico de Dependência de Serviço
Gráficos de serviço gerados automaticamente mostram relações de chamada e volumes de requisição entre cada serviço na sua arquitetura.
Análise de Rastro Profundo
Linhas do tempo de rastreamento detalhadas detalham cada período e operação com durações, tags e logs para identificar consultas lentas e erros.
Comparação de Rastro
Compare rastros de antes e depois de uma implantação para identificar rapidamente regressões de desempenho ou novos padrões de erro introduzidos por alterações no código.
Amostragem adaptativa
Controle o volume de coleta de traces dinamicamente para equilibrar a profundidade da observabilidade com os custos de armazenamento e ingestão em sistemas de alto tráfego.
Por que executar Jaeger na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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