Jaeger é um projeto graduado da CNCF para rastreamento distribuído de ponta a ponta, originalmente construído na Uber para monitorar milhares de microsserviços. Ele captura como as requisições se propagam pelo seu sistema — revelando dependências de serviço, falhas de tempo, propagação de erros e gargalos de latência que são invisíveis apenas com o registro tradicional. Esta implantação suporta o OpenTelemetry Protocol (OTLP) de forma nativa para compatibilidade com bibliotecas de instrumentação modernas.

Hospedar o Jaeger por conta própria mantém os dados de rastreamento — que frequentemente contêm identificadores de usuário, consultas de banco de dados e detalhes internos de API — inteiramente em sua própria infraestrutura. Você evita a precificação por rastreamento de fornecedores comerciais de APM e mantém controle total sobre retenção e acesso, com custos previsíveis que escalam com seu Servidor VPS em vez do volume de tráfego.