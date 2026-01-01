Svix é uma plataforma de entrega de webhooks de código aberto, pronta para empresas, que lida com tudo o que envolve o envio de webhooks confiáveis em escala. Ela gerencia novas tentativas automáticas com backoff exponencial, monitoramento de saúde de endpoints, assinatura e verificação de mensagens, e um registro de auditoria completo de cada tentativa de entrega — para que você não precise construir nenhuma dessa infraestrutura por conta própria.

Um componente de portal incorporável permite que os clientes do seu aplicativo gerenciem seus próprios endpoints de webhook e assinaturas de eventos. Construído em Rust para desempenho, o Svix funciona com PostgreSQL e Redis, e expõe uma REST API com SDKs oficiais para todas as principais linguagens. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todos os dados de webhook sob seu controle.