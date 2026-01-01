Implante o Svix com um clique.
Serviço de entrega de webhooks de código aberto com novas tentativas automáticas, assinatura de mensagens e um portal de endpoint de cliente incorporável.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Svix
Svix é uma plataforma de entrega de webhooks de código aberto, pronta para empresas, que lida com tudo o que envolve o envio de webhooks confiáveis em escala. Ela gerencia novas tentativas automáticas com backoff exponencial, monitoramento de saúde de endpoints, assinatura e verificação de mensagens, e um registro de auditoria completo de cada tentativa de entrega — para que você não precise construir nenhuma dessa infraestrutura por conta própria.
Um componente de portal incorporável permite que os clientes do seu aplicativo gerenciem seus próprios endpoints de webhook e assinaturas de eventos. Construído em Rust para desempenho, o Svix funciona com PostgreSQL e Redis, e expõe uma REST API com SDKs oficiais para todas as principais linguagens. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todos os dados de webhook sob seu controle.
Svix: principais recursos
Tentativas Automáticas
Entregas de webhook com falha são automaticamente retentadas com backoff exponencial, garantindo que as mensagens cheguem ao seu destino mesmo durante interrupções transitórias.
Assinatura de Mensagem
Todos os webhooks de saída são assinados com HMAC-SHA256 ou Ed25519, permitindo que os receptores verifiquem criptograficamente a autenticidade de cada mensagem.
Portal incorporável
Envie um portal de gerenciamento de webhooks pré-construído que seus clientes podem usar para registrar endpoints e assinar eventos — sem necessidade de UI personalizada.
Log de auditoria de entrega
Cada tentativa de entrega é registrada com detalhes completos de requisição e resposta, facilitando a depuração de falhas e a repetição de eventos perdidos.
SDKs Multilíngues
SDKs de cliente oficiais para Python, TypeScript, Go, Java, Ruby e C# permitem que você integre o Svix a qualquer backend em minutos.
Por que executar Svix na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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