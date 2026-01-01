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O que você pode criar com Dependency-Track

Dependency-Track é um projeto carro-chefe da OWASP que oferece às equipes de segurança e engenharia visibilidade contínua sobre os riscos da cadeia de suprimentos de software. Ele ingere documentos de Software Bill of Materials (SBOM) no formato CycloneDX e analisa cada componente em relação a fontes de vulnerabilidade autorizadas, incluindo o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — para que uma única divulgação de CVE apareça imediatamente em cada projeto que distribui a biblioteca afetada.

A auto-hospedagem do Dependency-Track mantém os SBOMs e as descobertas de vulnerabilidades sobre seus aplicativos proprietários inteiramente dentro de sua infraestrutura, o que é importante para organizações sob restrições regulatórias ou contratuais sobre onde a telemetria da cadeia de suprimentos pode residir. A implantação com suporte PostgreSQL mantém um registro de auditoria completo dos inventários de componentes e das decisões de política em cada lançamento.

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O que você pode criar com {name}

Dependency-Track: principais recursos

Ingestão de SBOM

Aceita listas de materiais CycloneDX diretamente de pipelines de CI/CD, ferramentas de build e scanners SCA — nenhuma instalação de agente é necessária nos hosts de aplicação.

Inteligência de vulnerabilidades multifonte

Correlaciona cada componente com o NVD, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB para que os CVEs recém-divulgados apareçam em todos os projetos afetados imediatamente.

Mecanismo de política

Defina e aplique políticas sobre a gravidade da vulnerabilidade, famílias de licenças e idade do componente, e falhe as compilações de CI quando os projetos violarem os padrões organizacionais.

Conformidade da licença

Identifica todas as licenças em todo o grafo de dependências e sinaliza licenças incompatíveis ou restritas antes que sejam lançadas em uma versão.

EPSS e contexto de exploração

Prioriza as descobertas usando o Exploit Prediction Scoring System e indicadores de explorações conhecidas, concentrando o esforço de remediação nas vulnerabilidades mais propensas a serem atacadas.

REST API e webhooks

A API REST completa e as notificações de saída para Slack, Microsoft Teams, Jira e webhooks permitem integrar descobertas em fluxos de trabalho existentes de tickets e alertas.

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Maxim Shishkin
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