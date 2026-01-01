Dependency-Track é um projeto carro-chefe da OWASP que oferece às equipes de segurança e engenharia visibilidade contínua sobre os riscos da cadeia de suprimentos de software. Ele ingere documentos de Software Bill of Materials (SBOM) no formato CycloneDX e analisa cada componente em relação a fontes de vulnerabilidade autorizadas, incluindo o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — para que uma única divulgação de CVE apareça imediatamente em cada projeto que distribui a biblioteca afetada.

A auto-hospedagem do Dependency-Track mantém os SBOMs e as descobertas de vulnerabilidades sobre seus aplicativos proprietários inteiramente dentro de sua infraestrutura, o que é importante para organizações sob restrições regulatórias ou contratuais sobre onde a telemetria da cadeia de suprimentos pode residir. A implantação com suporte PostgreSQL mantém um registro de auditoria completo dos inventários de componentes e das decisões de política em cada lançamento.