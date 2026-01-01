Implante o Dependency-Track com um clique.
Plataforma de análise de componentes de código aberto que monitora continuamente as listas de materiais de software em busca de vulnerabilidades, componentes desatualizados e risco de licença.
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O que você pode criar com Dependency-Track
Dependency-Track é um projeto carro-chefe da OWASP que oferece às equipes de segurança e engenharia visibilidade contínua sobre os riscos da cadeia de suprimentos de software. Ele ingere documentos de Software Bill of Materials (SBOM) no formato CycloneDX e analisa cada componente em relação a fontes de vulnerabilidade autorizadas, incluindo o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — para que uma única divulgação de CVE apareça imediatamente em cada projeto que distribui a biblioteca afetada.
A auto-hospedagem do Dependency-Track mantém os SBOMs e as descobertas de vulnerabilidades sobre seus aplicativos proprietários inteiramente dentro de sua infraestrutura, o que é importante para organizações sob restrições regulatórias ou contratuais sobre onde a telemetria da cadeia de suprimentos pode residir. A implantação com suporte PostgreSQL mantém um registro de auditoria completo dos inventários de componentes e das decisões de política em cada lançamento.
Dependency-Track: principais recursos
Ingestão de SBOM
Aceita listas de materiais CycloneDX diretamente de pipelines de CI/CD, ferramentas de build e scanners SCA — nenhuma instalação de agente é necessária nos hosts de aplicação.
Inteligência de vulnerabilidades multifonte
Correlaciona cada componente com o NVD, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB para que os CVEs recém-divulgados apareçam em todos os projetos afetados imediatamente.
Mecanismo de política
Defina e aplique políticas sobre a gravidade da vulnerabilidade, famílias de licenças e idade do componente, e falhe as compilações de CI quando os projetos violarem os padrões organizacionais.
Conformidade da licença
Identifica todas as licenças em todo o grafo de dependências e sinaliza licenças incompatíveis ou restritas antes que sejam lançadas em uma versão.
EPSS e contexto de exploração
Prioriza as descobertas usando o Exploit Prediction Scoring System e indicadores de explorações conhecidas, concentrando o esforço de remediação nas vulnerabilidades mais propensas a serem atacadas.
REST API e webhooks
A API REST completa e as notificações de saída para Slack, Microsoft Teams, Jira e webhooks permitem integrar descobertas em fluxos de trabalho existentes de tickets e alertas.
Por que executar Dependency-Track na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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