Gonic é um servidor Subsonic gratuito e de código aberto escrito em Go. Ele oferece um serviço pessoal de streaming de música que funciona com dezenas de clientes populares compatíveis com Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry e outros — para que você possa ouvir sua própria biblioteca de qualquer dispositivo.

Desenvolvido para eficiência, o Gonic gerencia bibliotecas com dezenas de milhares de faixas sem a necessidade de um servidor de banco de dados dedicado. Ele suporta transcodificação de áudio em tempo real, gerenciamento de podcasts, scrobbling para Last.fm e ListenBrainz, e acesso multiusuário com preferências individuais. Ele funciona confortavelmente em hardware de baixa potência, como um Raspberry Pi.