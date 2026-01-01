Implante Gonic com um clique.
Servidor de streaming de música leve e auto-hospedado com compatibilidade total com a API Subsonic para qualquer cliente Subsonic.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gonic
Gonic é um servidor Subsonic gratuito e de código aberto escrito em Go. Ele oferece um serviço pessoal de streaming de música que funciona com dezenas de clientes populares compatíveis com Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry e outros — para que você possa ouvir sua própria biblioteca de qualquer dispositivo.
Desenvolvido para eficiência, o Gonic gerencia bibliotecas com dezenas de milhares de faixas sem a necessidade de um servidor de banco de dados dedicado. Ele suporta transcodificação de áudio em tempo real, gerenciamento de podcasts, scrobbling para Last.fm e ListenBrainz, e acesso multiusuário com preferências individuais. Ele funciona confortavelmente em hardware de baixa potência, como um Raspberry Pi.
Gonic: principais recursos
Compatível com a API Subsonic
Funciona pronto para uso com todos os principais clientes Subsonic e OpenSubsonic, oferecendo uma ampla variedade de aplicativos móveis e para desktop.
Transcodificação em tempo real
Converte áudio para qualquer formato suportado em tempo real, permitindo que os clientes solicitem a taxa de bits e o codec que se adequa à sua conexão.
Suporte para Scrobbling
Envia automaticamente as reproduções para Last.fm e ListenBrainz para que seu histórico de reprodução permaneça preciso em todos os clientes.
Gerenciamento de podcast
Assine feeds de podcast e gerencie downloads de episódios diretamente do servidor, mantendo todo o áudio em um só lugar.
Acesso multiusuário
Crie contas separadas com perfis de transcodificação individuais e controles de acesso para compartilhamento familiar ou em equipe.
Por que executar Gonic na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.