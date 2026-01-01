openrouteservice é um mecanismo de roteamento de código aberto desenvolvido pela HeiGIT que transforma dados do OpenStreetMap em direções prontas para produção, matrizes de tempo-distância e polígonos de acessibilidade de isócronas. Ao contrário das APIs de mapeamento comerciais, ele oferece aos desenvolvedores um back-end de roteamento gratuito e totalmente transparente com perfis ajustados para carros, veículos de carga pesada, bicicletas, pedestres e cadeiras de rodas.

Hospedar o openrouteservice em seu próprio VPS remove a precificação por solicitação, os limites de taxa e o compartilhamento de dados de terceiros. Você controla quais regiões e perfis são carregados, mantém as coordenadas dos clientes privadas e pode estender o mecanismo com extratos OSM personalizados, restrições e dados de elevação adaptados à sua aplicação.