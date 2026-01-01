Implante o openrouteservice com instalação em um clique.
Mecanismo de roteamento auto-hospedado construído com dados do OpenStreetMap com APIs de direções, isócronas e matriz para carros, bicicletas e pedestres.
Escolha um plano VPS para openrouteservice
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com openrouteservice
openrouteservice é um mecanismo de roteamento de código aberto desenvolvido pela HeiGIT que transforma dados do OpenStreetMap em direções prontas para produção, matrizes de tempo-distância e polígonos de acessibilidade de isócronas. Ao contrário das APIs de mapeamento comerciais, ele oferece aos desenvolvedores um back-end de roteamento gratuito e totalmente transparente com perfis ajustados para carros, veículos de carga pesada, bicicletas, pedestres e cadeiras de rodas.
Hospedar o openrouteservice em seu próprio VPS remove a precificação por solicitação, os limites de taxa e o compartilhamento de dados de terceiros. Você controla quais regiões e perfis são carregados, mantém as coordenadas dos clientes privadas e pode estender o mecanismo com extratos OSM personalizados, restrições e dados de elevação adaptados à sua aplicação.
openrouteservice: principais recursos
API de Direções
Calcule rotas ponto a ponto e multiparadas com instruções passo a passo, geometria e dados de elevação em diversos perfis de transporte.
Alcançabilidade isócrona
Gerar polígonos baseados em tempo ou distância, mostrando exatamente o quão longe um usuário pode viajar de qualquer origem dentro de um orçamento determinado.
Cálculos de matriz
Calcule tempos de viagem e distâncias de muitos-para-muitos em uma única solicitação, ideal para logística, despacho e otimização de zonas de entrega.
Múltiplos perfis de transporte
Vem com perfis ajustados para carros, veículos pesados, bicicletas, pedestres e cadeiras de rodas, cada um respeitando as regras e restrições de acesso do OSM.
Alimentado por OpenStreetMap
Carregue qualquer extrato OSM PBF da Geofabrik ou de sua própria fonte para fornecer roteamento totalmente autônomo para as regiões que você realmente precisa.
OpenAPI e Swagger UI
API REST compatível com padrões, com documentação Swagger integrada, facilita a integração de roteamento em aplicações web, móveis e de backend.
Por que executar openrouteservice na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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