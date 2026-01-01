WAHA (WhatsApp HTTP API) é um servidor REST API de código aberto que integra o WhatsApp Web em uma interface HTTP limpa, para que qualquer aplicativo ou serviço possa enviar mensagens, receber eventos e gerenciar sessões sem dependências de navegador ou custos de nuvem de terceiros. Ele suporta múltiplos backends de motor — este modelo usa o motor NOWEB, que se comunica diretamente via WebSocket sem iniciar um navegador, tornando-o leve e eficiente nos recursos de VPS.

Hospedar o WAHA por conta própria mantém seus dados de sessão do WhatsApp, conteúdo de mensagens e integrações de webhook sob seu controle total. Conecte seu CRM, chatbot, helpdesk ou ferramenta interna ao WhatsApp em minutos usando chamadas HTTP padrão, com um painel web integrado e uma interface Swagger UI interativa incluídos de fábrica.