Implante o WAHA com um clique.
API HTTP do WhatsApp auto-hospedada que permite enviar e receber mensagens através de uma interface REST simples.
Escolha um plano VPS para WAHA
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) é um servidor REST API de código aberto que integra o WhatsApp Web em uma interface HTTP limpa, para que qualquer aplicativo ou serviço possa enviar mensagens, receber eventos e gerenciar sessões sem dependências de navegador ou custos de nuvem de terceiros. Ele suporta múltiplos backends de motor — este modelo usa o motor NOWEB, que se comunica diretamente via WebSocket sem iniciar um navegador, tornando-o leve e eficiente nos recursos de VPS.
Hospedar o WAHA por conta própria mantém seus dados de sessão do WhatsApp, conteúdo de mensagens e integrações de webhook sob seu controle total. Conecte seu CRM, chatbot, helpdesk ou ferramenta interna ao WhatsApp em minutos usando chamadas HTTP padrão, com um painel web integrado e uma interface Swagger UI interativa incluídos de fábrica.
WAHA: principais recursos
REST API para WhatsApp
Envie e receba mensagens do WhatsApp, mídia e eventos através de uma API REST documentada, acessível de qualquer linguagem ou framework.
Painel web integrado
Gerencie sessões, escaneie códigos QR e monitore a atividade através de uma interface web sem escrever nenhum código.
Streaming de eventos de Webhook
Envie mensagens recebidas e atualizações de status para seus próprios endpoints com filtros de evento configuráveis e cabeçalhos personalizados.
Persistência de sessão
Sessões sobrevivem a reinicializações de contêiner automaticamente — não é necessário escanear o QR novamente após uma reinicialização ou atualização.
Manuseio de arquivos de mídia
Envie e receba imagens, documentos, notas de voz e arquivos de vídeo com armazenamento local integrado para mídia recebida.
Por que executar WAHA na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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