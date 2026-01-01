Pydio Cells é uma plataforma de colaboração de conteúdo auto-hospedada — o sucessor moderno do PydioShare. Ele combina compartilhamento seguro de arquivos, espaços de trabalho em equipe, geração de links públicos, visualização de documentos no navegador e controle de acesso granular por trás de um backend rápido baseado em Go e uma interface web polida que compete diretamente com ofertas comerciais como Box, Dropbox Business e SharePoint.

Auto-hospedar o Pydio Cells em um VPS mantém seus documentos confidenciais, espaços de trabalho em equipe e links de compartilhamento externos inteiramente sob seu controle, sem taxas por usuário, sem limites de armazenamento e sem plataformas de terceiros que possam alterar os termos ou preços a qualquer momento.