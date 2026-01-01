Implante Pydio Cells com instalação de um clique.
Plataforma de compartilhamento de arquivos e colaboração de documentos auto-hospedada com espaços de trabalho em equipe, links públicos e uma interface de usuário web moderna.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pydio Cells
Pydio Cells é uma plataforma de colaboração de conteúdo auto-hospedada — o sucessor moderno do PydioShare. Ele combina compartilhamento seguro de arquivos, espaços de trabalho em equipe, geração de links públicos, visualização de documentos no navegador e controle de acesso granular por trás de um backend rápido baseado em Go e uma interface web polida que compete diretamente com ofertas comerciais como Box, Dropbox Business e SharePoint.
Auto-hospedar o Pydio Cells em um VPS mantém seus documentos confidenciais, espaços de trabalho em equipe e links de compartilhamento externos inteiramente sob seu controle, sem taxas por usuário, sem limites de armazenamento e sem plataformas de terceiros que possam alterar os termos ou preços a qualquer momento.
Pydio Cells: principais recursos
Espaços de trabalho e funções da equipe
Crie espaços de trabalho por equipe com controle de acesso baseado em função granular, para que as pessoas certas vejam as pastas certas sem gerenciamento manual de permissões.
Links de compartilhamento público
Gerar links de download ou upload compartilháveis com senhas opcionais, datas de expiração e limites de download — perfeito para enviar arquivos a clientes externos.
Visualização de arquivo no navegador
Visualize arquivos PDF, imagens, vídeos, áudios e documentos do Office diretamente no navegador sem precisar fazer download ou instalar visualizadores nativos.
WebDAV e acesso S3
Conecte-se a partir de clientes de sincronização de desktop, aplicativos móveis e ferramentas compatíveis com S3 para que o mesmo conteúdo esteja presente em todos os fluxos de trabalho.
Feeds de atividade e pesquisa
Fluxos de atividade por espaço de trabalho e pesquisa de texto completo em todos os documentos ajudam as equipes a se manterem atualizadas sobre o que mudou e a encontrar conteúdo rapidamente.
Por que executar Pydio Cells na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados