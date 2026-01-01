Implante Sharkey com instalação de um clique.
Servidor de microblogging federado baseado no Misskey com desempenho aprimorado, suporte à API do Mastodon e UX moderna.
Escolha um plano VPS para Sharkey
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sharkey
Sharkey é um fork do Misskey com rastreamento upstream que oferece uma experiência social aprimorada para o fediverso. Ele se comunica nativamente com ActivityPub, para que sua comunidade possa seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e o restante da rede federada sem a necessidade de pontes.
Em comparação com o Misskey upstream, o Sharkey adiciona edição federada de posts, planos de fundo de perfil federados, compatibilidade com a API de cliente do Mastodon e dezenas de aprimoramentos de UX impulsionados pelo feedback da comunidade. Hospedar o Sharkey em seu próprio VPS mantém sua linha do tempo, mídia e gráfico de seguidores totalmente sob seu controle, sem que nenhum proprietário de plataforma decida quem você pode alcançar.
Sharkey: principais recursos
Federação ActivityPub
Conecte-se com Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e qualquer outro servidor ActivityPub para alcançar todo o fediverso a partir da sua própria instância.
Compatível com a API do Mastodon
Use qualquer cliente Mastodon de terceiros para postar e navegar, enquanto ainda se beneficia de recursos no estilo Misskey nos bastidores.
Emojis e reações personalizados
Faça upload de emojis personalizados para todo o servidor e reaja a qualquer publicação com eles, transformando as linhas do tempo em conversas expressivas além do texto simples.
Edição de post federada
Edite seus posts após a publicação e faça com que a alteração se propague de forma limpa para instâncias remotas, com o histórico de edição completo preservado.
Antenas e listas
Crie antenas baseadas em palavras-chave e listas de usuários selecionadas para filtrar linhas do tempo, seguir tópicos e nunca perder posts que importam para você.
Impulsionar o gerenciamento de mídia
Organize imagens, vídeos e arquivos enviados em um Drive integrado com pastas, pesquisa e reutilização em publicações e recursos de perfil.
Por que executar Sharkey na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.