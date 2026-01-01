Sharkey é um fork do Misskey com rastreamento upstream que oferece uma experiência social aprimorada para o fediverso. Ele se comunica nativamente com ActivityPub, para que sua comunidade possa seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e o restante da rede federada sem a necessidade de pontes.

Em comparação com o Misskey upstream, o Sharkey adiciona edição federada de posts, planos de fundo de perfil federados, compatibilidade com a API de cliente do Mastodon e dezenas de aprimoramentos de UX impulsionados pelo feedback da comunidade. Hospedar o Sharkey em seu próprio VPS mantém sua linha do tempo, mídia e gráfico de seguidores totalmente sob seu controle, sem que nenhum proprietário de plataforma decida quem você pode alcançar.