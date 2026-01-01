Implementar PrivateBin com instalação em um clique.
Pastebin criptografado com conhecimento zero onde o servidor nunca vê seu conteúdo — toda a criptografia e descriptografia acontece inteiramente no navegador.
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O que você pode criar com PrivateBin
O PrivateBin é um pastebin minimalista de código aberto onde o conteúdo é criptografado com AES-GCM de 256 bits diretamente no navegador antes mesmo de chegar ao servidor. A chave de descriptografia reside apenas no fragmento da URL, que os navegadores nunca enviam ao servidor — o que significa que nem mesmo o operador do servidor pode ler o que você compartilha. Com mais de 8.000 estrelas no GitHub, é uma das ferramentas de compartilhamento de conhecimento zero mais confiáveis disponíveis.
Hospedar o PrivateBin em seu VPS mantém sua infraestrutura de compartilhamento totalmente privada — nenhum serviço de terceiros vê suas postagens — e o container Alpine leve requer recursos mínimos enquanto lhe dá controle total sobre políticas de retenção, limites de tamanho de arquivo e acesso.
PrivateBin: principais recursos
Criptografia de Conhecimento Zero
A criptografia AES-GCM de 256 bits é executada inteiramente no navegador, assim o servidor armazena apenas o texto cifrado e nunca pode acessar seu conteúdo em texto simples.
Queimar após a leitura
Colagens de uso único são excluídas automaticamente após a primeira visualização, tornando-as ideais para compartilhar senhas, tokens ou qualquer segredo que não deva persistir.
Proteção para senhas
Adicione uma senha opcional além da chave baseada em URL para uma segunda camada de controle de acesso em pastes particularmente sensíveis.
Destaque de sintaxe
Mais de 200 temas de linguagens de programação facilitam o compartilhamento e a revisão de trechos de código com formatação legível e sintaxe codificada por cores.
Nenhuma conta necessária
Qualquer pessoa com o link pode ler um conteúdo instantaneamente — sem necessidade de cadastro, sem rastreamento e sem dados de usuário coletados ou armazenados pelo servidor.
Por que executar PrivateBin na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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