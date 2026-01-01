O PrivateBin é um pastebin minimalista de código aberto onde o conteúdo é criptografado com AES-GCM de 256 bits diretamente no navegador antes mesmo de chegar ao servidor. A chave de descriptografia reside apenas no fragmento da URL, que os navegadores nunca enviam ao servidor — o que significa que nem mesmo o operador do servidor pode ler o que você compartilha. Com mais de 8.000 estrelas no GitHub, é uma das ferramentas de compartilhamento de conhecimento zero mais confiáveis disponíveis.

Hospedar o PrivateBin em seu VPS mantém sua infraestrutura de compartilhamento totalmente privada — nenhum serviço de terceiros vê suas postagens — e o container Alpine leve requer recursos mínimos enquanto lhe dá controle total sobre políticas de retenção, limites de tamanho de arquivo e acesso.