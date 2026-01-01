Domoticz é um servidor de automação residencial leve que permite monitorar e controlar uma ampla gama de dispositivos de casa inteligente — interruptores, sensores, termostatos, medidores de energia, estações meteorológicas e muito mais — tudo a partir de uma única interface web. Ele suporta centenas de protocolos de hardware e integrações, incluindo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 e MQTT, tornando-o compatível com a maioria dos ecossistemas de casa inteligente populares.

Executar o Domoticz em seu próprio VPS coloca você no controle total de suas regras de automação, dados históricos de sensores e acesso a dispositivos — sem dependência de nuvem, sem taxas de assinatura e sem riscos de privacidade de serviços de terceiros. Sua baixa pegada de recursos o torna adequado para implantações sempre ativas em um VPS modesto.