Implante Domoticz com instalação em um clique.
Sistema leve de automação residencial de código aberto para monitorar e controlar dispositivos de casa inteligente.
Escolha um plano VPS para Domoticz
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Domoticz
Domoticz é um servidor de automação residencial leve que permite monitorar e controlar uma ampla gama de dispositivos de casa inteligente — interruptores, sensores, termostatos, medidores de energia, estações meteorológicas e muito mais — tudo a partir de uma única interface web. Ele suporta centenas de protocolos de hardware e integrações, incluindo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 e MQTT, tornando-o compatível com a maioria dos ecossistemas de casa inteligente populares.
Executar o Domoticz em seu próprio VPS coloca você no controle total de suas regras de automação, dados históricos de sensores e acesso a dispositivos — sem dependência de nuvem, sem taxas de assinatura e sem riscos de privacidade de serviços de terceiros. Sua baixa pegada de recursos o torna adequado para implantações sempre ativas em um VPS modesto.
Domoticz: principais recursos
Suporte a dispositivos multi-protocolo
Conecte Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT e centenas de outros protocolos de hardware a partir de uma única interface unificada.
Motor de regras de automação
Crie regras de automação baseadas em tempo, orientadas a eventos e acionadas por sensor sem escrever código, mantendo sua casa funcionando de acordo com sua programação.
Monitoramento de energia
Monitore o consumo de eletricidade, gás e água em tempo real com gráficos integrados e armazenamento de dados históricos alimentado por SQLite.
Painéis de tempo e sensores
Visualize dados de temperatura, umidade, vento, chuva e qualidade do ar de sensores locais ou serviços meteorológicos online em painéis personalizáveis.
Interface adaptada para dispositivos móveis
Acesse e controle todos os dispositivos de qualquer navegador ou dispositivo móvel, com notificações push opcionais via serviços de terceiros.
Suporte a plugins e scripts
Amplie a funcionalidade com plugins Python e scripts Lua para integrar hardware personalizado, APIs, ou lógica de automação complexa.
Por que executar Domoticz na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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