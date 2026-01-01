Implante Mitra com instalação em um clique.
Rede social federada leve, baseada em Rust, com compatibilidade total com a API do Mastodon e um consumo mínimo de memória.
Escolha um plano VPS para Mitra
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mitra
Mitra é uma plataforma de microblogging federada de código aberto escrita em Rust que se conecta ao Fediverso mais amplo através do protocolo ActivityPub. Com um consumo de memória inferior a 50 MB, ela roda confortavelmente nos menores planos de VPS enquanto interopera com Mastodon, Pleroma, Misskey e outras redes federadas. Como Mitra implementa a API do Mastodon, todo cliente popular do Mastodon funciona imediatamente.
Hospedar o Mitra em seu próprio VPS mantém seu grafo social, publicações e dados de assinantes inteiramente sob seu controle — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem plataformas de terceiros decidindo as regras. Você define a política de registro, a abordagem de moderação e o escopo de federação para sua comunidade.
Mitra: principais recursos
Pequena pegada de memória
Executa em menos de 50 MB de RAM, tornando-o o servidor social federado mais leve disponível e ideal para pequenas implantações de VPS.
Mastodon API compatível
Funciona com praticamente todos os aplicativos clientes Mastodon existentes na web, desktop, Android e iOS sem modificação.
Federação ActivityPub
Conecta-se a milhares de instâncias do fediverso para que os usuários possam seguir contas no Mastodon, Pleroma, Misskey e outras plataformas.
Assinaturas integradas
Assinaturas de conteúdo pago nativas liquidadas em Monero permitem que criadores monetizem seu trabalho sem processadores de pagamento de terceiros.
Migração de conta
Usuários podem mover sua identidade e seguidores para outro servidor, garantindo que não fiquem presos a uma única instância.
Suporte para Tor e I2P
Federa sobre Tor e I2P de forma nativa para comunidades focadas em privacidade e instâncias com roteamento onion.
Por que executar Mitra na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.