Mitra é uma plataforma de microblogging federada de código aberto escrita em Rust que se conecta ao Fediverso mais amplo através do protocolo ActivityPub. Com um consumo de memória inferior a 50 MB, ela roda confortavelmente nos menores planos de VPS enquanto interopera com Mastodon, Pleroma, Misskey e outras redes federadas. Como Mitra implementa a API do Mastodon, todo cliente popular do Mastodon funciona imediatamente.

Hospedar o Mitra em seu próprio VPS mantém seu grafo social, publicações e dados de assinantes inteiramente sob seu controle — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem plataformas de terceiros decidindo as regras. Você define a política de registro, a abordagem de moderação e o escopo de federação para sua comunidade.