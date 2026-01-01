Peppermint é uma solução de tickets e help desk de código aberto, construída como uma alternativa leve ao Zendesk e Jira. Ela oferece a equipes de suporte, departamentos de TI e pequenos negócios uma fila organizada para registrar solicitações de clientes, rastrear problemas internos e colaborar em resoluções, sem taxas de licenciamento por agente ou o envio de dados de conversas confidenciais para um fornecedor SaaS de terceiros.

Auto-hospedar o Peppermint em seu próprio VPS mantém cada ticket, registro de cliente e nota interna sob seu controle. O backend PostgreSQL incluído garante o armazenamento durável do histórico de tickets, enquanto um caderno markdown pessoal com listas de tarefas oferece a cada agente um espaço privado para organizar seu próprio trabalho junto com a fila compartilhada.