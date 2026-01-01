Implante Peppermint com instalação em um clique.
Sistema de tickets e help desk de código aberto para gerenciar solicitações de clientes, problemas internos de TI e fluxos de trabalho da equipe.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Peppermint
Peppermint é uma solução de tickets e help desk de código aberto, construída como uma alternativa leve ao Zendesk e Jira. Ela oferece a equipes de suporte, departamentos de TI e pequenos negócios uma fila organizada para registrar solicitações de clientes, rastrear problemas internos e colaborar em resoluções, sem taxas de licenciamento por agente ou o envio de dados de conversas confidenciais para um fornecedor SaaS de terceiros.
Auto-hospedar o Peppermint em seu próprio VPS mantém cada ticket, registro de cliente e nota interna sob seu controle. O backend PostgreSQL incluído garante o armazenamento durável do histórico de tickets, enquanto um caderno markdown pessoal com listas de tarefas oferece a cada agente um espaço privado para organizar seu próprio trabalho junto com a fila compartilhada.
Peppermint: principais recursos
Editor de tickets Markdown
Componha tickets e respostas em um editor de markdown rico com anexos de arquivo para que as conversas preservem formatação, blocos de código e capturas de tela.
Cadernos pessoais
Cada agente recebe um caderno particular baseado em markdown com listas de tarefas para acompanhar o trabalho individual junto com a fila de tickets compartilhada.
Histórico de log do Cliente
Cada interação com um cliente é registrada no perfil dele, dando aos agentes o contexto completo de solicitações anteriores antes de responder a uma nova.
Acesso baseado em nível de acesso
Permissões de função granulares permitem que os administradores controlem quais agentes podem visualizar, comentar ou resolver categorias de tickets específicas.
Integração de REST API
Uma API REST documentada permite que você envie tickets de ferramentas de monitoramento, sincronize dados com CRMs ou crie painéis personalizados no Peppermint.
Interface responsiva
A interface é projetada para telas de dispositivos móveis até 4K, para que os agentes possam triar tickets de qualquer dispositivo sem perder a usabilidade.
Por que executar Peppermint na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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