Implante o Expensave com instalação em um clique.
Rastreador de despesas pessoais e familiares de código aberto para monitorar hábitos de gastos e gerenciar orçamentos domésticos.
Escolha um plano VPS para Expensave
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Expensave
Expensave é um aplicativo de controle de despesas de código aberto criado para indivíduos e famílias que desejam controle total sobre seus dados financeiros. Com calendários de despesas compartilhados, importação de extratos bancários e relatórios de hábitos de consumo, ele transforma dados brutos de transações em insights acionáveis que ajudam você a entender para onde seu dinheiro vai.
Hospedar o Expensave em seu próprio servidor VPS mantém dados financeiros confidenciais fora de servidores comerciais de terceiros, elimina taxas de assinatura recorrentes e dá acesso a todos os membros da família sem compartilhar credenciais — enquanto backups automáticos protegem anos de histórico de gastos.
Expensave: principais recursos
Calendários de Despesas Compartilhadas
Vários usuários podem contribuir para o mesmo calendário, facilitando para famílias e colegas de casa manter a transparência do orçamento doméstico.
Importação de Extrato Bancário
Importe extratos de instituições financeiras para preencher transações automaticamente, reduzindo a entrada manual e garantindo registros completos de gastos.
Relatórios de Hábitos de Consumo
A análise visual detalha receitas e despesas por categoria ao longo do tempo, revelando padrões que ajudam você a tomar decisões orçamentárias mais inteligentes.
Aplicativo Web Progressivo
O PWA responsivo para dispositivos móveis permite que você registre despesas de qualquer dispositivo instantaneamente, para que você nunca perca uma transação em movimento.
Design que prioriza a privacidade
Todos os dados financeiros permanecem no seu próprio servidor — sem análises de terceiros, sem taxas de assinatura e sem o risco de uma plataforma comercial ser desativada.
Por que executar Expensave na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.