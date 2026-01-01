Expensave é um aplicativo de controle de despesas de código aberto criado para indivíduos e famílias que desejam controle total sobre seus dados financeiros. Com calendários de despesas compartilhados, importação de extratos bancários e relatórios de hábitos de consumo, ele transforma dados brutos de transações em insights acionáveis que ajudam você a entender para onde seu dinheiro vai.

Hospedar o Expensave em seu próprio servidor VPS mantém dados financeiros confidenciais fora de servidores comerciais de terceiros, elimina taxas de assinatura recorrentes e dá acesso a todos os membros da família sem compartilhar credenciais — enquanto backups automáticos protegem anos de histórico de gastos.