Infisical é uma plataforma de gerenciamento de segredos de código aberto que substitui arquivos .env dispersos e credenciais embutidas no código por uma única fonte de verdade auditável. Ela oferece uma interface web limpa, CLI e integrações SDK para armazenar, sincronizar e rotacionar segredos em ambientes de desenvolvimento, staging e produção, sem nunca enviar valores sensíveis para o controle de versão.

Auto-hospedar o Infisical significa que suas chaves de API, senhas de banco de dados e tokens de serviço nunca saem da sua própria infraestrutura. Você obtém trilhas de auditoria completas, controle de acesso baseado em funções e versionamento de segredos no hardware que você controla — sem taxas por usuário e sem risco de uma violação de terceiros expor suas credenciais.