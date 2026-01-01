Implante Infisical com instalação em um clique.
Gerenciador de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API com segurança em todos os projetos e ambientes.
Escolha um plano VPS para Infisical
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Infisical
Infisical é uma plataforma de gerenciamento de segredos de código aberto que substitui arquivos .env dispersos e credenciais embutidas no código por uma única fonte de verdade auditável. Ela oferece uma interface web limpa, CLI e integrações SDK para armazenar, sincronizar e rotacionar segredos em ambientes de desenvolvimento, staging e produção, sem nunca enviar valores sensíveis para o controle de versão.
Auto-hospedar o Infisical significa que suas chaves de API, senhas de banco de dados e tokens de serviço nunca saem da sua própria infraestrutura. Você obtém trilhas de auditoria completas, controle de acesso baseado em funções e versionamento de segredos no hardware que você controla — sem taxas por usuário e sem risco de uma violação de terceiros expor suas credenciais.
Infisical: principais recursos
Armazenamento Secreto Centralizado
Armazene todas as variáveis de ambiente em todos os projetos e ambientes em um só lugar, com separação de projeto e ambiente integrada.
Registro de Auditoria Completo
Toda leitura, escrita e exclusão de segredo é registrada com carimbos de data/hora e atribuição de usuário para conformidade e resposta a incidentes.
Integração de CLI e SDK
Injete segredos em qualquer processo em tempo de execução via CLI ou SDKs nativos para Node.js, Python, Go, Ruby e muito mais, sem modificar o código do aplicativo.
Versionamento Secreto
Cada alteração em um segredo é versionada, permitindo o rollback para qualquer valor anterior quando uma implantação ruim precisa ser revertida rapidamente.
Suporte a CI/CD Pipeline
Integrações nativas com GitHub Actions, GitLab CI, Docker e Kubernetes eliminam a necessidade de armazenar segredos como variáveis de pipeline em texto simples.
Por que executar Infisical na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.