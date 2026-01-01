Cap é uma alternativa leve e de código aberto ao CAPTCHA que protege formulários e APIs de bots usando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais. Em vez de pedir aos usuários para identificar semáforos ou faixas de pedestres, o Cap executa um desafio SHA-256 silencioso em WebAssembly — resolvendo em milissegundos para usuários reais, enquanto torna o envio automatizado computacionalmente caro para bots. Nenhum cookie é definido, nenhum dado comportamental é coletado e nenhuma solicitação sai do seu próprio servidor.

Hospedar o Cap no seu próprio VPS oferece controle total sobre a proteção contra bots, sem taxas por verificação e sem dependência de serviços como Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Um painel de administração oferece análise de desafios e gerenciamento de chaves de site.