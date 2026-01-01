Implante o Cap com instalação em um clique.
Alternativa de CAPTCHA de código aberto que prioriza a privacidade, utilizando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais — sem rastreamento, sem cookies e sem chamadas externas.
Escolha um plano VPS para Cap
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cap
Cap é uma alternativa leve e de código aberto ao CAPTCHA que protege formulários e APIs de bots usando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais. Em vez de pedir aos usuários para identificar semáforos ou faixas de pedestres, o Cap executa um desafio SHA-256 silencioso em WebAssembly — resolvendo em milissegundos para usuários reais, enquanto torna o envio automatizado computacionalmente caro para bots. Nenhum cookie é definido, nenhum dado comportamental é coletado e nenhuma solicitação sai do seu próprio servidor.
Hospedar o Cap no seu próprio VPS oferece controle total sobre a proteção contra bots, sem taxas por verificação e sem dependência de serviços como Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Um painel de administração oferece análise de desafios e gerenciamento de chaves de site.
Cap: principais recursos
Desafios de Prova de Trabalho
A computação SHA-256 é executada silenciosamente em WebAssembly, tornando a proteção contra bots invisível para usuários reais, enquanto eleva o custo de ataques automatizados.
Zero Rastreamento
Nenhum cookie é definido, nenhum rastro comportamental é coletado, e nenhum dado é enviado a servidores de terceiros — totalmente compatível com o GDPR por design.
Painel do Administrador
Monitore as taxas de conclusão de desafios, gerencie as chaves do site e revise as métricas de atividade de bots através do painel de análise integrado.
Widget Leve
O widget do lado do cliente tem apenas ~20KB, adicionando um peso de página insignificante a qualquer site ou aplicativo que o incorpora.
Design API-First
Verifique os tokens de desafio no lado do servidor através de uma API REST simples, tornando o Cap integrável com qualquer linguagem ou framework.
Por que executar Cap na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.