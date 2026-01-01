YaCy é um mecanismo de busca web totalmente distribuído, peer-to-peer, que roda inteiramente no seu próprio servidor. Ao contrário do Google ou Bing, não há uma autoridade central controlando os resultados de busca — cada instância do YaCy rastreia e indexa a web de forma independente, enquanto se conecta a um índice global compartilhado mantido por milhares de outros peers do YaCy. As consultas de busca são hashadas antes de serem compartilhadas com os peers, mantendo as buscas privadas por design.

Hospedar o YaCy por conta própria oferece um dispositivo de busca privado, sem rastreamento, sem influência de publicidade nos rankings e sem logs de consulta enviados a terceiros. Ele também funciona como um mecanismo de busca de intranet, indexando recursos HTTP, FTP e SMB em uma rede local sem conectividade com a internet.