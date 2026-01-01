Implante YaCy com um clique de instalação.
Mecanismo de busca web auto-hospedado e ponto a ponto que indexa e pesquisa a web sem servidores centrais ou rastreamento.
Escolha um plano VPS para YaCy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com YaCy
YaCy é um mecanismo de busca web totalmente distribuído, peer-to-peer, que roda inteiramente no seu próprio servidor. Ao contrário do Google ou Bing, não há uma autoridade central controlando os resultados de busca — cada instância do YaCy rastreia e indexa a web de forma independente, enquanto se conecta a um índice global compartilhado mantido por milhares de outros peers do YaCy. As consultas de busca são hashadas antes de serem compartilhadas com os peers, mantendo as buscas privadas por design.
Hospedar o YaCy por conta própria oferece um dispositivo de busca privado, sem rastreamento, sem influência de publicidade nos rankings e sem logs de consulta enviados a terceiros. Ele também funciona como um mecanismo de busca de intranet, indexando recursos HTTP, FTP e SMB em uma rede local sem conectividade com a internet.
YaCy: principais recursos
Índice ponto a ponto
Cada nó YaCy se junta a um índice distribuído global, compartilhando páginas rastreadas com pares e recebendo resultados em troca — nenhum servidor central é necessário.
Rastreador web integrado
Agendamentos de rastreamento configuráveis e controles de profundidade para indexar domínios continuamente e manter seus resultados de pesquisa local atualizados e relevantes.
Busca que prioriza a privacidade
Consultas de pesquisa são hashadas antes de serem compartilhadas com a rede P2P, impedindo que qualquer par identifique o que você pesquisou.
Modo de pesquisa da intranet
Indexar e pesquisar recursos HTTP, FTP e SMB internos em uma rede local sem expor nenhum dado à internet pública.
API REST Programável
Todas as funções de administração são acessíveis via endpoints REST XML e JSON, permitindo a automação e integrações personalizadas de portal de busca.
Por que executar YaCy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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