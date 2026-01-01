Implante o WinterCMS com um clique.
CMS gratuito e de código aberto baseado em Laravel com um painel de administração limpo, sistema de plugins e um poderoso motor de temas.
Escolha um plano VPS para WinterCMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WinterCMS
WinterCMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e de código aberto construído sobre o framework PHP Laravel. Originalmente bifurcado do OctoberCMS, ele combina uma arquitetura amigável para desenvolvedores com um backend intuitivo que torna o gerenciamento de conteúdo simples para usuários não técnicos. O CMS vem com um editor baseado em blocos, um ecossistema de plugins flexível e um frontend com temas personalizáveis que permite às equipes criar e manter sites sofisticados sem sacrificar a qualidade do código.
Hospedar o WinterCMS por conta própria em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre seus dados, elimina taxas por site ou por usuário e permite que você personalize cada camada da pilha. Este modelo combina o WinterCMS com um banco de dados MySQL 8 dedicado para uma persistência confiável e pronta para produção desde o primeiro dia.
WinterCMS: principais recursos
Laravel Fundação
Construído em Laravel PHP, o WinterCMS herda uma camada madura de roteamento, ORM e segurança que os desenvolvedores já conhecem e confiam.
Ecossistema de Plugins
Amplie a funcionalidade através de um vasto marketplace de plugins e uma API direta que torna a criação de plugins personalizados rápida e fácil de manter.
Motor de Temas
Crie front-ends totalmente personalizados usando templates Twig com componentes CMS, parciais e layouts — sem necessidade de bloqueio de tema.
Painel de Administração Organizado
Um backend refinado e baseado em funções permite que editores de conteúdo gerenciem páginas, mídias e configurações sem precisar de assistência de desenvolvedores.
Gerenciador de Mídia
O gerenciamento de arquivos e imagens integrado, com ferramentas de upload, organização e edição inline, mantém todos os ativos em um só lugar.
Por que executar WinterCMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.