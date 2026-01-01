WinterCMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e de código aberto construído sobre o framework PHP Laravel. Originalmente bifurcado do OctoberCMS, ele combina uma arquitetura amigável para desenvolvedores com um backend intuitivo que torna o gerenciamento de conteúdo simples para usuários não técnicos. O CMS vem com um editor baseado em blocos, um ecossistema de plugins flexível e um frontend com temas personalizáveis que permite às equipes criar e manter sites sofisticados sem sacrificar a qualidade do código.

Hospedar o WinterCMS por conta própria em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre seus dados, elimina taxas por site ou por usuário e permite que você personalize cada camada da pilha. Este modelo combina o WinterCMS com um banco de dados MySQL 8 dedicado para uma persistência confiável e pronta para produção desde o primeiro dia.