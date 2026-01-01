Implante o Perplexica com um clique.
Mecanismo de busca com IA focado em privacidade que combina o conhecimento da internet com LLMs locais e fornece respostas citadas sem rastrear suas consultas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Perplexica
O Perplexica é um mecanismo de respostas com IA de código aberto que roda inteiramente no seu próprio hardware. Ele pesquisa na web e sintetiza respostas precisas com fontes citadas, com suporte a LLMs locais via Ollama e provedores em nuvem como OpenAI, Claude e Groq — assim, você escolhe o modelo que se adapta às suas necessidades de privacidade e desempenho.
A auto-hospedagem do Perplexica mantém cada consulta de pesquisa privada no seu servidor. Ao contrário dos produtos de pesquisa com IA baseados em nuvem, não há rastreamento de uso, nenhum registro de consulta por terceiros e nenhuma taxa de assinatura — apenas respostas rápidas e citadas sob seu controle total.
Perplexica: principais recursos
Respostas de IA Citadas
Cada resposta inclui links para as fontes para que você possa verificar as informações e se aprofundar, sem confiar cegamente no conteúdo gerado por IA.
Suporte LLM Local
Conecte o Ollama para executar modelos de código aberto inteiramente no seu hardware com nenhum dado enviado para serviços externos.
Flexibilidade Multiprovedor
Alterne entre OpenAI, Claude, Groq e outros provedores de nuvem a partir de uma única interface para equilibrar custo e capacidade.
Privacidade Completa de Pesquisa
Todas as consultas permanecem no seu VPS — nenhum histórico de pesquisa é compartilhado com redes de anúncios ou plataformas de análise que rastreiam seu comportamento.
Por que executar Perplexica na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.