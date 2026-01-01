O Perplexica é um mecanismo de respostas com IA de código aberto que roda inteiramente no seu próprio hardware. Ele pesquisa na web e sintetiza respostas precisas com fontes citadas, com suporte a LLMs locais via Ollama e provedores em nuvem como OpenAI, Claude e Groq — assim, você escolhe o modelo que se adapta às suas necessidades de privacidade e desempenho.

A auto-hospedagem do Perplexica mantém cada consulta de pesquisa privada no seu servidor. Ao contrário dos produtos de pesquisa com IA baseados em nuvem, não há rastreamento de uso, nenhum registro de consulta por terceiros e nenhuma taxa de assinatura — apenas respostas rápidas e citadas sob seu controle total.