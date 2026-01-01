ClassroomIO é um sistema de gestão de aprendizagem totalmente de código aberto, construído para empresas que precisam realizar treinamentos de conformidade, academias de educação de clientes e programas de certificação de parceiros a partir de uma única plataforma. Ele inclui cursos ilimitados, aulas, exercícios, espaços de trabalho multi-organização, certificados personalizados e um criador de cursos com IA que elabora esboços e conteúdo de aulas para você.

Hospedar o ClassroomIO em seu próprio servidor VPS mantém os registros dos alunos, IDs de certificado e dados de auditoria de treinamento sob seu controle — sem taxas por assento, sem dependência de fornecedor e sem terceiros entre sua organização e seus dados de treinamento. A pilha é fornecida com Postgres, Redis e armazenamento de objetos compatível com S3, para que todo o LMS funcione sem quaisquer serviços externos.