Implante ClassroomIO com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto para conformidade, educação de clientes e programas de treinamento de parceiros.
Escolha um plano VPS para ClassroomIO
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ClassroomIO
ClassroomIO é um sistema de gestão de aprendizagem totalmente de código aberto, construído para empresas que precisam realizar treinamentos de conformidade, academias de educação de clientes e programas de certificação de parceiros a partir de uma única plataforma. Ele inclui cursos ilimitados, aulas, exercícios, espaços de trabalho multi-organização, certificados personalizados e um criador de cursos com IA que elabora esboços e conteúdo de aulas para você.
Hospedar o ClassroomIO em seu próprio servidor VPS mantém os registros dos alunos, IDs de certificado e dados de auditoria de treinamento sob seu controle — sem taxas por assento, sem dependência de fornecedor e sem terceiros entre sua organização e seus dados de treinamento. A pilha é fornecida com Postgres, Redis e armazenamento de objetos compatível com S3, para que todo o LMS funcione sem quaisquer serviços externos.
ClassroomIO: principais recursos
Treinamento de Conformidade
Acompanhe prazos, renovações, períodos de carência e isenções com certificados da marca e IDs personalizados para programas de treinamento regulamentados.
Criador de Cursos com IA
Gere esboços de cursos, conteúdo de aulas e tarefas usando Gemini, GPT-4o ou Claude — depois refine a saída no editor.
Tutor de Lição com IA
Assistente com IA na aula responde às perguntas dos alunos na página, fundamentado no material do curso.
Programas e Turmas
Agrupe cursos em programas com metas, agendamento de turmas, gerenciamento de equipe e acompanhamento de progresso compartilhado.
Espaços de Trabalho Multi-Organizações
Gerencie organizações separadas com sua própria marca, domínios personalizados e professores a partir de uma única instância do ClassroomIO.
REST API e Webhooks
Inscreva usuários, dispare automações e receba eventos como certificado.emitido ou inscrição.concluída para integrar o ClassroomIO à sua pilha.
Por que executar ClassroomIO na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.