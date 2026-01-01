O Homepage é um painel de aplicações rápido, seguro e altamente personalizável que serve como um hub central para todos os seus serviços auto-hospedados. Configurado inteiramente por meio de arquivos YAML, ele se integra ao Docker para descobrir automaticamente contêineres em execução, exibe métricas de sistema em tempo real e a saúde dos serviços, e suporta mais de 100 integrações de terceiros para widgets de dados em tempo real. Sua arquitetura totalmente estática significa que ele carrega instantaneamente e requer recursos mínimos do servidor.

Implantar o Homepage em seu VPS com acesso direto ao socket do Docker cria um painel dinâmico e autoatualizável que reflete sua infraestrutura em tempo real — novos contêineres aparecem automaticamente, mantendo seu painel preciso à medida que sua pilha cresce, sem a necessidade de reconfiguração manual.