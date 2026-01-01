Implante a página inicial com instalação em um clique.
Painel de aplicativos moderno, totalmente estático, com descoberta automática de containers Docker e mais de 100 integrações de serviços.
Escolha um plano VPS para Homepage
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Homepage
O Homepage é um painel de aplicações rápido, seguro e altamente personalizável que serve como um hub central para todos os seus serviços auto-hospedados. Configurado inteiramente por meio de arquivos YAML, ele se integra ao Docker para descobrir automaticamente contêineres em execução, exibe métricas de sistema em tempo real e a saúde dos serviços, e suporta mais de 100 integrações de terceiros para widgets de dados em tempo real. Sua arquitetura totalmente estática significa que ele carrega instantaneamente e requer recursos mínimos do servidor.
Implantar o Homepage em seu VPS com acesso direto ao socket do Docker cria um painel dinâmico e autoatualizável que reflete sua infraestrutura em tempo real — novos contêineres aparecem automaticamente, mantendo seu painel preciso à medida que sua pilha cresce, sem a necessidade de reconfiguração manual.
Homepage: principais recursos
Descoberta Automática do Docker
Detecta automaticamente contêineres em execução através do socket Docker e os adiciona ao seu painel sem entrada manual.
Mais de 100 Integrações de Serviço
Exiba dados em tempo real de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox e dezenas de outros populares serviços auto-hospedados diretamente nos widgets do painel.
Configuração Baseada em YAML
Controle de versão de toda a sua configuração de painel em arquivos YAML, tornando trivial replicar ou migrar entre ambientes.
Widgets de recursos do sistema
Widgets integrados exibem o uso de CPU, memória e disco em tempo real para que você possa monitorar a saúde do servidor a partir da sua página inicial.
CSS e JS Personalizados
Injete CSS e JavaScript personalizados para personalizar a aparência do painel além das opções de tema integradas.
Por que executar Homepage na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.