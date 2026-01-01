OpenSpeedTest é uma aplicação de teste de velocidade HTML5 gratuita e de código aberto que é executada inteiramente no navegador, sem exigir Flash, Java ou qualquer software do lado do cliente. Ela mede com precisão a velocidade de download, de upload, o ping e o jitter de qualquer navegador moderno em telefones, tablets, smart TVs e computadores de mesa.

Hospedar o OpenSpeedTest em seu VPS lhe dá um endpoint de medição privado e imparcial, próximo às suas aplicações hospedadas. Ao contrário dos serviços públicos de teste de velocidade influenciados por relacionamentos com ISPs, sua instância mede o desempenho real para seu próprio servidor — ideal para diagnosticar problemas de rede, verificar velocidades de ISP e fazer benchmark de conexões VPN sem compartilhar dados com terceiros.