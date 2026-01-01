Implante o OpenSpeedTest com instalação em um clique.
Teste de velocidade de rede HTML5 auto-hospedado medindo download, upload, ping e jitter sem plugins ou serviços de terceiros.
Escolha um plano VPS para OpenSpeedTest
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenSpeedTest
OpenSpeedTest é uma aplicação de teste de velocidade HTML5 gratuita e de código aberto que é executada inteiramente no navegador, sem exigir Flash, Java ou qualquer software do lado do cliente. Ela mede com precisão a velocidade de download, de upload, o ping e o jitter de qualquer navegador moderno em telefones, tablets, smart TVs e computadores de mesa.
Hospedar o OpenSpeedTest em seu VPS lhe dá um endpoint de medição privado e imparcial, próximo às suas aplicações hospedadas. Ao contrário dos serviços públicos de teste de velocidade influenciados por relacionamentos com ISPs, sua instância mede o desempenho real para seu próprio servidor — ideal para diagnosticar problemas de rede, verificar velocidades de ISP e fazer benchmark de conexões VPN sem compartilhar dados com terceiros.
OpenSpeedTest: principais recursos
Implementação Pura de HTML5
Não são necessários plugins, Flash ou Java — funciona em qualquer navegador moderno em qualquer dispositivo, incluindo IE10 e versões mais recentes.
Métricas Completas da Rede
Mede a velocidade de download, a velocidade de upload, a latência de ping e o jitter em uma única execução de teste.
Servidor NGINX Leve
Uso mínimo de recursos significa que o OpenSpeedTest funciona eficientemente junto com outros aplicativos no mesmo VPS.
Sem Compartilhamento de Dados de Terceiros
Todos os dados de teste permanecem no seu servidor — nenhum resultado de velocidade, endereços IP ou estatísticas de uso são enviados para serviços externos.
Design Responsivo
Funciona em desktop, tablet e celular com uma interface limpa, livre de anúncios e avisos de upgrade premium.
Por que executar OpenSpeedTest na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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