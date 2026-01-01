Invidious é uma interface alternativa de código aberto e que respeita a privacidade para o YouTube, que permite aos espectadores assistir a vídeos, navegar por canais e acompanhar inscrições sem se expor ao rastreamento, publicidade ou requisitos de conta do YouTube. A interface web busca dados de vídeo através de um proxy do lado do servidor, então o YouTube nunca vê o endereço IP do espectador, a impressão digital do navegador ou os cookies de sessão — apenas o IP da instância Invidious aparece nos registros do YouTube.

Auto-hospedar o Invidious em seu VPS oferece uma experiência pessoal e sem anúncios para assistir ao YouTube, além da capacidade de compartilhar com amigos e familiares. Inscrições, playlists e histórico de exibição ficam em um banco de dados PostgreSQL privado em seu servidor, em vez de em sua conta Google, e os feeds RSS permitem que você acompanhe canais sem nunca abrir youtube.com.