Implante Invidious com instalação em um clique.
Interface alternativa para o YouTube que respeita a privacidade — assista a vídeos sem anúncios, rastreamento ou uma conta Google.
Escolha um plano VPS para Invidious
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Invidious
Invidious é uma interface alternativa de código aberto e que respeita a privacidade para o YouTube, que permite aos espectadores assistir a vídeos, navegar por canais e acompanhar inscrições sem se expor ao rastreamento, publicidade ou requisitos de conta do YouTube. A interface web busca dados de vídeo através de um proxy do lado do servidor, então o YouTube nunca vê o endereço IP do espectador, a impressão digital do navegador ou os cookies de sessão — apenas o IP da instância Invidious aparece nos registros do YouTube.
Auto-hospedar o Invidious em seu VPS oferece uma experiência pessoal e sem anúncios para assistir ao YouTube, além da capacidade de compartilhar com amigos e familiares. Inscrições, playlists e histórico de exibição ficam em um banco de dados PostgreSQL privado em seu servidor, em vez de em sua conta Google, e os feeds RSS permitem que você acompanhe canais sem nunca abrir youtube.com.
Invidious: principais recursos
Sem rastreamento ou anúncios
Os vídeos são transmitidos via proxy pelo seu servidor, assim o YouTube nunca vê os endereços IP dos espectadores, impressões digitais do navegador ou dados comportamentais — e não há anúncios pre-roll ou mid-roll.
Não precisa de conta Google
Assista a vídeos, inscreva-se em canais, crie playlists e acompanhe o histórico de exibição sem nunca fazer login em uma conta Google ou aceitar os termos do YouTube.
Assinaturas e feeds
Assine canais do YouTube através de uma conta local na sua instância Invidious, com feeds RSS opcionais para seguir canais em qualquer leitor de feeds.
Qualidade e escolha de codec
Escolha a qualidade de vídeo, codec (VP9, AV1, H.264) e idioma do áudio manualmente, em vez de deixar a qualidade automática do YouTube decidir por você.
Modo escuro e temas
Vários temas integrados, incluindo um modo escuro limpo, além de uma UI polida e minimalista, sem o mecanismo de recomendação do YouTube ou a bagunça da barra lateral.
JSON API para ferramentas
A API REST abrangente expõe dados de vídeo, informações do canal e resultados de pesquisa para que ferramentas externas possam se integrar sem fazer scraping de HTML.
Por que executar Invidious na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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