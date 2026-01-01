SFTPGo Ă© um servidor de transferĂȘncia de arquivos de cĂłdigo aberto e com recursos completos, construĂ­do em torno de uma arquitetura orientada a eventos. Ele suporta mĂșltiplos protocolos a partir de uma Ășnica implantaĂ§ĂŁo â SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS â juntamente com mĂșltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de arquivos locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada dĂĄ aos administradores controle total sobre usuĂĄrios, grupos, cotas e polĂ­ticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite que os usuĂĄrios finais gerenciem seus prĂłprios arquivos diretamente em um navegador sem nenhum software adicional.

Auto-hospedar o SFTPGo em seu prĂłprio VPS mantĂ©m a infraestrutura de transferĂȘncia de arquivos sob seu controle. VocĂȘ define as polĂ­ticas de retenĂ§ĂŁo, regras de acesso e backends de armazenamento â sem taxas por usuĂĄrio, sem limites de uso e sem dados saindo da sua infraestrutura.