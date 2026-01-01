Implante SFTPGo com instalaĂ§ĂŁo de um clique.
Servidor de transferĂȘncia de arquivos completo e orientado a eventos, com suporte a SFTP, FTP, WebDAV e HTTP, e com uma interface de administraĂ§ĂŁo web integrada.
Escolha um plano VPS para SFTPGo
Cada plano tem tudo o que vocĂȘ precisa e muito mais
O que vocĂȘ pode criar com SFTPGo
SFTPGo Ă© um servidor de transferĂȘncia de arquivos de cĂłdigo aberto e com recursos completos, construĂdo em torno de uma arquitetura orientada a eventos. Ele suporta mĂșltiplos protocolos a partir de uma Ășnica implantaĂ§ĂŁo â SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS â juntamente com mĂșltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de arquivos locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada dĂĄ aos administradores controle total sobre usuĂĄrios, grupos, cotas e polĂticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite que os usuĂĄrios finais gerenciem seus prĂłprios arquivos diretamente em um navegador sem nenhum software adicional.
Auto-hospedar o SFTPGo em seu prĂłprio VPS mantĂ©m a infraestrutura de transferĂȘncia de arquivos sob seu controle. VocĂȘ define as polĂticas de retenĂ§ĂŁo, regras de acesso e backends de armazenamento â sem taxas por usuĂĄrio, sem limites de uso e sem dados saindo da sua infraestrutura.
SFTPGo: principais recursos
Suporte a mĂșltiplos protocolos
SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS, todos servidos a partir de um Ășnico servidor, para que os clientes que se conectam com qualquer protocolo padrĂŁo sejam suportados sem implantaĂ§Ă”es adicionais.
AdministraĂ§ĂŁo Web
Interface WebAdmin completa baseada em navegador para gerenciar usuĂĄrios, grupos, pastas, cotas e regras de evento sem acesso Ă linha de comando.
MĂșltiplos backends de armazenamento
Conecte-se a armazenamento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ou servidores SFTP remotos e os apresente como uma ĂĄrvore de diretĂłrios unificada aos usuĂĄrios.
AutomaĂ§ĂŁo orientada a eventos
Defina regras que acionam webhooks, notificaĂ§Ă”es por e-mail ou scripts personalizados em eventos de arquivo como uploads, downloads ou exclusĂ”es.
Cotas por usuĂĄrio
Imponha limites independentes de armazenamento e largura de banda por usuĂĄrio ou por pasta para evitar que uma Ășnica conta consuma recursos excessivos.
AutenticaĂ§ĂŁo de dois fatores
2FA baseado em TOTP para contas de administrador e de usuĂĄrio final adiciona uma camada crĂtica de proteĂ§ĂŁo contra acesso nĂŁo autorizado.
Por que executar SFTPGo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĂĄpida com uma configuraĂ§ĂŁo pronta. Sem instalaĂ§ĂŁo manual ou etapas complexas.
SeguranĂ§a garantida
Suas aplicaĂ§Ă”es protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĂ§ĂŁo contra DDoS e monitoramento contĂnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĂĄrios contĂȘineres Docker a partir de um Ășnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂvel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ă Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.
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AnonUpload Ă© uma aplicaĂ§ĂŁo de compartilhamento anĂŽnimo e seguro, sem dependĂȘncia de banco de dados