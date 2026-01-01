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Servidores em vĂĄrias partes do mundo
DomĂ­nio grĂĄtis por 1 ano
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Todos os planos sĂŁo pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĂ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĂȘ estĂĄ contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

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O que vocĂȘ pode criar com SFTPGo

SFTPGo Ă© um servidor de transferĂȘncia de arquivos de cĂłdigo aberto e com recursos completos, construĂ­do em torno de uma arquitetura orientada a eventos. Ele suporta mĂșltiplos protocolos a partir de uma Ășnica implantaĂ§ĂŁo â SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS â juntamente com mĂșltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de arquivos locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada dĂĄ aos administradores controle total sobre usuĂĄrios, grupos, cotas e polĂ­ticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite que os usuĂĄrios finais gerenciem seus prĂłprios arquivos diretamente em um navegador sem nenhum software adicional.

Auto-hospedar o SFTPGo em seu prĂłprio VPS mantĂ©m a infraestrutura de transferĂȘncia de arquivos sob seu controle. VocĂȘ define as polĂ­ticas de retenĂ§ĂŁo, regras de acesso e backends de armazenamento â sem taxas por usuĂĄrio, sem limites de uso e sem dados saindo da sua infraestrutura.

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SFTPGo: principais recursos

Suporte a mĂșltiplos protocolos

SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS, todos servidos a partir de um Ășnico servidor, para que os clientes que se conectam com qualquer protocolo padrĂŁo sejam suportados sem implantaĂ§Ă”es adicionais.

AdministraĂ§ĂŁo Web

Interface WebAdmin completa baseada em navegador para gerenciar usuĂĄrios, grupos, pastas, cotas e regras de evento sem acesso Ă  linha de comando.

MĂșltiplos backends de armazenamento

Conecte-se a armazenamento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ou servidores SFTP remotos e os apresente como uma ĂĄrvore de diretĂłrios unificada aos usuĂĄrios.

AutomaĂ§ĂŁo orientada a eventos

Defina regras que acionam webhooks, notificaĂ§Ă”es por e-mail ou scripts personalizados em eventos de arquivo como uploads, downloads ou exclusĂ”es.

Cotas por usuĂĄrio

Imponha limites independentes de armazenamento e largura de banda por usuĂĄrio ou por pasta para evitar que uma Ășnica conta consuma recursos excessivos.

AutenticaĂ§ĂŁo de dois fatores

2FA baseado em TOTP para contas de administrador e de usuĂĄrio final adiciona uma camada crĂ­tica de proteĂ§ĂŁo contra acesso nĂŁo autorizado.

Por que executar SFTPGo na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂ­vel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă  minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ă  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.

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