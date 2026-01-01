Implante Convoy com instalação em um clique.
Gateway de webhooks nativo da nuvem e de código aberto para ingerir, persistir, depurar e entregar de forma confiável milhões de eventos de webhook.
Escolha um plano VPS para Convoy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Convoy
Convoy é um gateway de webhooks nativo da nuvem de código aberto, construído para ingerir, persistir, depurar, entregar e gerenciar milhões de eventos de webhook em escala de forma segura. Projetado para equipes de engenharia que enviam eventos para clientes ou recebem eventos de terceiros, ele resolve a dor operacional de construir uma infraestrutura de webhook confiável — retentativas automáticas, verificação de assinatura, tratamento de mensagens não entregues e um painel de administração completo para inspecionar cada entrega.
A auto-hospedagem do Convoy mantém os payloads de eventos, endpoints de clientes e logs de entrega dentro do seu VPS, sem precificação por evento e sem visibilidade de terceiros sobre o seu tráfego. PostgreSQL e Redis vêm pré-configurados para que o gateway esteja pronto para cargas de trabalho de webhook em produção desde a primeira implantação.
Convoy: principais recursos
Entrega confiável
Estratégias de repetição exponencial e linear automáticas evitam que falhas transitórias nos endpoints do cliente resultem na perda de eventos de webhook.
Verificação de assinatura
Assine requisições de saída com HMAC e verifique webhooks de entrada para que cada evento possa ser confiado pelo remetente e pelo destinatário.
Painel do Administrador
Inspecione, filtre e reproduza cada entrega de webhook a partir de uma interface de usuário integrada, sem escrever ferramentas de depuração personalizadas.
Gateway bidirecional
Atua tanto como um publicador de saída para clientes quanto como um gateway de entrada para receber com segurança webhooks de terceiros.
Trabalhadores escaláveis
Processos separados de web e agente permitem que você escale a taxa de transferência de ingestão e entrega independentemente à medida que o volume de eventos cresce.
Dados auto-hospedados
Payloads de webhook, segredos de endpoint e histórico de entrega permanecem na sua infraestrutura sem taxas SaaS por evento.
Por que executar Convoy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.