Convoy é um gateway de webhooks nativo da nuvem de código aberto, construído para ingerir, persistir, depurar, entregar e gerenciar milhões de eventos de webhook em escala de forma segura. Projetado para equipes de engenharia que enviam eventos para clientes ou recebem eventos de terceiros, ele resolve a dor operacional de construir uma infraestrutura de webhook confiável — retentativas automáticas, verificação de assinatura, tratamento de mensagens não entregues e um painel de administração completo para inspecionar cada entrega.

A auto-hospedagem do Convoy mantém os payloads de eventos, endpoints de clientes e logs de entrega dentro do seu VPS, sem precificação por evento e sem visibilidade de terceiros sobre o seu tráfego. PostgreSQL e Redis vêm pré-configurados para que o gateway esteja pronto para cargas de trabalho de webhook em produção desde a primeira implantação.