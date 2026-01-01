Implante Moodist com instalação em um clique.
Mixer de sons ambientes de código aberto com 84 paisagens sonoras selecionadas e ferramentas de produtividade integradas para foco e relaxamento.
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O que você pode criar com Moodist
Moodist é um mixer de sons ambientes de código aberto que permite sobrepor paisagens sonoras selecionadas para criar o ambiente de áudio perfeito para foco, relaxamento ou trabalho criativo. Com 84 sons cuidadosamente selecionados — desde chuva e ambiente de floresta até ruído de cafeteria e variantes de ruído branco — você pode criar mixes personalizados adaptados ao seu humor ou tarefa e salvá-los como predefinições para reaplicar mais tarde.
Além da mixagem de som, o Moodist inclui um conjunto de ferramentas de produtividade diretamente na interface: um temporizador Pomodoro, temporizador de contagem regressiva, exercícios de respiração, lista de tarefas e bloco de notas. Os mixes podem ser compartilhados via URL para que colegas ou amigos possam sintonizar a mesma paisagem sonora. O auto-hospedagem oferece a você uma instância privada e sempre disponível em seu próprio VPS sem depender de um serviço de terceiros.
Moodist: principais recursos
Mixagem de som em camadas
Combine vários sons ambientes simultaneamente e ajuste os níveis de volume individuais para criar uma paisagem sonora personalizada.
Pacote de produtividade
Timer Pomodoro, timer de contagem regressiva, exercícios de respiração, lista de tarefas e bloco de notas estão todos integrados na mesma interface — sem a necessidade de aplicativos separados.
Mixes compartilháveis
Exporte sua paisagem sonora atual como um URL para que colegas de equipe ou amigos possam carregar e ouvir instantaneamente a mesma mixagem.
Gerenciamento de predefinições
Salve, nomeie e recarregue suas paisagens sonoras favoritas para que você possa retornar ao ambiente certo com um único clique.
Aplicativo Web Progressivo
Instale o Moodist na sua tela inicial para acesso offline e uma experiência de aplicativo nativo em dispositivos desktop e móveis.
Por que executar Moodist na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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