Moodist é um mixer de sons ambientes de código aberto que permite sobrepor paisagens sonoras selecionadas para criar o ambiente de áudio perfeito para foco, relaxamento ou trabalho criativo. Com 84 sons cuidadosamente selecionados — desde chuva e ambiente de floresta até ruído de cafeteria e variantes de ruído branco — você pode criar mixes personalizados adaptados ao seu humor ou tarefa e salvá-los como predefinições para reaplicar mais tarde.

Além da mixagem de som, o Moodist inclui um conjunto de ferramentas de produtividade diretamente na interface: um temporizador Pomodoro, temporizador de contagem regressiva, exercícios de respiração, lista de tarefas e bloco de notas. Os mixes podem ser compartilhados via URL para que colegas ou amigos possam sintonizar a mesma paisagem sonora. O auto-hospedagem oferece a você uma instância privada e sempre disponível em seu próprio VPS sem depender de um serviço de terceiros.