Implante OmniTools com instalação em um clique.
Pacote de utilitários web auto-hospedado com mais de 80 ferramentas para edição de imagens, manipulação de PDF, conversão de vídeo e transformação de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OmniTools
OmniTools consolida mais de 80 utilitários baseados em navegador em um único aplicativo auto-hospedado, substituindo a necessidade de visitar vários sites de conversão online dispersos. Edição de imagens, mesclagem de PDF, corte de vídeo, formatação JSON, geração de código QR e muito mais estão todos disponíveis em uma interface consistente, sem limites de tamanho de arquivo ou paywalls premium.
Como todo o processamento acontece diretamente no navegador, nenhum arquivo é carregado para o servidor. A auto-hospedagem do OmniTools significa que documentos sensíveis permanecem na sua rede, sua equipe obtém uma ferramenta limpa e sem anúncios, acessível de qualquer dispositivo, e você elimina os riscos de privacidade de sites de conversão públicos.
OmniTools: principais recursos
Processamento do lado do navegador
Todas as operações de arquivo são executadas localmente no navegador — nada é enviado para o servidor, mantendo documentos confidenciais privados.
Ferramentas de Imagem e PDF
Redimensionar, converter e compactar imagens; mesclar, dividir e anotar PDFs sem instalar software de desktop.
Vídeo & Áudio Utilitários
Corte vídeos, extraia faixas de áudio e converta para o formato GIF diretamente no navegador.
Ferramentas de Dados para Desenvolvedores
Formate JSON, converta entre CSV e JSON, valide XML e codifique ou decodifique URLs em um só lugar.
Sem Anúncios ou Paywalls
A auto-hospedagem oferece uma interface limpa e sem distrações, com todas as mais de 80 ferramentas totalmente disponíveis sem custo adicional.
Por que executar OmniTools na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.