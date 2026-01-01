O HortusFox é uma aplicação web desenvolvida especificamente para entusiastas de plantas que desejam gerenciar suas plantas domésticas e jardins com estrutura e privacidade. Ele permite catalogar plantas com fotos, nomes de espécies e atributos personalizados, organizá-las por localização e definir lembretes de cuidados recorrentes para regar, fertilizar e replantar. A integração de dados meteorológicos ajuda jardineiros externos a alinhar os cronogramas de cuidados com as condições ambientais, enquanto o reconhecimento de plantas integrado auxilia na identificação de espécies desconhecidas.

Hospedar o HortusFox em seu VPS garante que anos de registros de crescimento, históricos de cuidados e fotos de plantas permaneçam sob seu controle total — nenhum serviço de nuvem de terceiros pode descontinuar o acesso aos dados da sua coleção ou monetizar seus hábitos de jardinagem.