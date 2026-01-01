Implante o HortusFox com instalação de um clique.
Plataforma de gestão botânica auto-hospedada para catalogação, agendamento de rotinas de cuidado e organização do seu jardim com privacidade.
Escolha um plano VPS para HortusFox
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HortusFox
O HortusFox é uma aplicação web desenvolvida especificamente para entusiastas de plantas que desejam gerenciar suas plantas domésticas e jardins com estrutura e privacidade. Ele permite catalogar plantas com fotos, nomes de espécies e atributos personalizados, organizá-las por localização e definir lembretes de cuidados recorrentes para regar, fertilizar e replantar. A integração de dados meteorológicos ajuda jardineiros externos a alinhar os cronogramas de cuidados com as condições ambientais, enquanto o reconhecimento de plantas integrado auxilia na identificação de espécies desconhecidas.
Hospedar o HortusFox em seu VPS garante que anos de registros de crescimento, históricos de cuidados e fotos de plantas permaneçam sob seu controle total — nenhum serviço de nuvem de terceiros pode descontinuar o acesso aos dados da sua coleção ou monetizar seus hábitos de jardinagem.
HortusFox: principais recursos
Lembretes de Cuidados
Defina tarefas recorrentes para regar, fertilizar e replantar, para que nenhuma planta seja esquecida em uma agenda de cuidados agitada.
Organização Baseada em Localização
Atribua plantas a cômodos específicos ou espaços externos para filtrar rapidamente sua coleção e gerenciar cada área de forma independente.
Integração do Tempo
Conecte dados meteorológicos locais para alinhar o cuidado de plantas ao ar livre com as condições de chuva e temperatura automaticamente.
Reconhecimento de Plantas
Identifique espécies desconhecidas a partir de fotos diretamente no aplicativo, adicionando dados de espécies confirmadas ao seu catálogo sem sair do HortusFox.
Gerenciamento de estoque
Acompanhe vasos, fertilizantes, ferramentas e suprimentos junto com suas plantas para que os recursos de jardinagem sejam sempre contabilizados.
Chat Colaborativo
O chat em grupo integrado permite que famílias e equipes coordenem as responsabilidades de cuidado com as plantas sem aplicativos de mensagens separados.
Por que executar HortusFox na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.