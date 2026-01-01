Implante o Shlink com instalação em um clique.
Encurtador de URL auto-hospedado com links curtos personalizados, análises de cliques, códigos QR e uma API REST completa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shlink
Shlink é um poderoso serviço de encurtamento de URL de código aberto que lhe dá total propriedade da sua infraestrutura de links. Ao contrário dos serviços comerciais que impõem marca, níveis de preço ou requisitos de compartilhamento de dados, o Shlink permite que você crie links curtos personalizados em seu próprio domínio com zero dependência de terceiros.
Auto-hospedar o Shlink em seu VPS significa que seus dados de cliques, análises e configurações de links permanecem inteiramente sob seu controle. Com mais de 4.600 estrelas no GitHub, o Shlink é um projeto comprovado e ativamente mantido, confiado por negócios, criadores de conteúdo e desenvolvedores que precisam de encurtamento de URL confiável sem dependência de fornecedor.
Shlink: principais recursos
Links Curtos Personalizados
Crie links curtos no seu próprio domínio personalizado, mantendo sua marca consistente em todo o conteúdo compartilhado.
Análise de Cliques
Acompanhe estatísticas detalhadas de cliques, incluindo localização geográfica, tipo de dispositivo e dados de referência para cada link curto.
Geração de QR Code
Gere automaticamente códigos QR para qualquer link curto, prontos para materiais impressos, apresentações e campanhas offline.
Acesso à API REST
Crie e gerencie links programaticamente através de uma API REST completa, permitindo a integração com suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes.
Expiração e Segurança do Link
Defina datas de expiração e proteja links sensíveis com senha para controlar o acesso e aplicar o compartilhamento com tempo limitado.
Por que executar Shlink na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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