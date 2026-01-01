Shlink é um poderoso serviço de encurtamento de URL de código aberto que lhe dá total propriedade da sua infraestrutura de links. Ao contrário dos serviços comerciais que impõem marca, níveis de preço ou requisitos de compartilhamento de dados, o Shlink permite que você crie links curtos personalizados em seu próprio domínio com zero dependência de terceiros.

Auto-hospedar o Shlink em seu VPS significa que seus dados de cliques, análises e configurações de links permanecem inteiramente sob seu controle. Com mais de 4.600 estrelas no GitHub, o Shlink é um projeto comprovado e ativamente mantido, confiado por negócios, criadores de conteúdo e desenvolvedores que precisam de encurtamento de URL confiável sem dependência de fornecedor.