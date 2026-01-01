Implante o Lemmy com um clique.
Agregador de links federado e plataforma de discussão que permite que comunidades gerenciem fóruns independentes interconectados através do Fediverse ActivityPub.
Escolha um plano VPS para Lemmy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Lemmy
Lemmy é um agregador de links federado e plataforma de discussão gratuito e de código aberto — pense no Reddit, mas cada servidor é executado de forma independente por sua comunidade, e todos os servidores se interconectam através do protocolo ActivityPub para que os usuários possam se inscrever em comunidades em todo o Fediverso. Construído em Rust para baixo uso de recursos e alta concorrência, o Lemmy oferece comentários encadeados, classificação baseada em votos, moderação de comunidade personalizada, múltiplos algoritmos de classificação e uma interface de usuário web polida.
Hospedar o Lemmy em seu servidor VPS permite que organizadores de comunidades, grupos de hobby e interesses de nicho executem seu próprio fórum sem modelos de receita baseados em anúncios, manipulação algorítmica de feed ou coleta de dados de uma plataforma central. O PostgreSQL e o pict-rs (hospedagem de imagens) incluídos mantêm tudo dentro da sua infraestrutura.
Lemmy: principais recursos
Comunidades federadas
Usuários em qualquer instância Lemmy podem se inscrever em comunidades no seu servidor, e seus usuários podem se inscrever em comunidades em qualquer lugar no Fediverso.
Comentários encadeados e votação
Discussão encadeada no estilo Reddit conhecido, com votação positiva e negativa, múltiplos algoritmos de classificação (quente, principal, novo, controverso) e profundidade de encadeamento infinita.
Moderação por comunidade
Cada comunidade tem seus próprios moderadores com permissões granulares, regras personalizadas e um registro de moderação dedicado para transparência.
Hospedagem de imagens integrada
Servidor pict-rs integrado permite que os usuários façam upload de imagens e vídeos diretamente para sua instância sem CDN externo ou serviços de terceiros.
Recursos anti-spam
CAPTCHA no cadastro, limitação de taxa, listas de permissão e bloqueio em toda a instância, e aplicativos de registro configuráveis mantêm spam e abuso gerenciáveis.
Aplicativos móveis
Vários aplicativos iOS e Android se conectam a qualquer instância Lemmy, para que os usuários possam navegar e postar de qualquer cliente móvel que preferirem.
Por que executar Lemmy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.