Lemmy é um agregador de links federado e plataforma de discussão gratuito e de código aberto — pense no Reddit, mas cada servidor é executado de forma independente por sua comunidade, e todos os servidores se interconectam através do protocolo ActivityPub para que os usuários possam se inscrever em comunidades em todo o Fediverso. Construído em Rust para baixo uso de recursos e alta concorrência, o Lemmy oferece comentários encadeados, classificação baseada em votos, moderação de comunidade personalizada, múltiplos algoritmos de classificação e uma interface de usuário web polida.

Hospedar o Lemmy em seu servidor VPS permite que organizadores de comunidades, grupos de hobby e interesses de nicho executem seu próprio fórum sem modelos de receita baseados em anúncios, manipulação algorítmica de feed ou coleta de dados de uma plataforma central. O PostgreSQL e o pict-rs (hospedagem de imagens) incluídos mantêm tudo dentro da sua infraestrutura.