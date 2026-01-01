PicoClaw é um assistente de IA independente de código aberto iniciado pela Sipeed e escrito inteiramente em Go do zero. O projeto foi reconstruído através de um processo de auto-inicialização — o próprio Agente de IA impulsionou a migração da arquitetura e a otimização do código — produzindo um único binário estático que inicializa em menos de um segundo e roda em um único núcleo de CPU.

Projetado para ser minúsculo, rápido e implementável em qualquer lugar, o PicoClaw executa as mesmas cargas de trabalho que frameworks de agentes muito mais pesados, enquanto consome cerca de 10MB de RAM. Hospedar o launcher em um VPS oferece um console baseado em navegador, configuração persistente e um gateway de longa duração que conecta seu LLM escolhido ao Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualquer servidor MCP para o qual você o apontar.