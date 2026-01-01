Implante PicoClaw com um clique.
Assistente de IA ultraleve escrito em Go com suporte nativo a MCP e mais de 30 integrações de provedores de LLM.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PicoClaw
PicoClaw é um assistente de IA independente de código aberto iniciado pela Sipeed e escrito inteiramente em Go do zero. O projeto foi reconstruído através de um processo de auto-inicialização — o próprio Agente de IA impulsionou a migração da arquitetura e a otimização do código — produzindo um único binário estático que inicializa em menos de um segundo e roda em um único núcleo de CPU.
Projetado para ser minúsculo, rápido e implementável em qualquer lugar, o PicoClaw executa as mesmas cargas de trabalho que frameworks de agentes muito mais pesados, enquanto consome cerca de 10MB de RAM. Hospedar o launcher em um VPS oferece um console baseado em navegador, configuração persistente e um gateway de longa duração que conecta seu LLM escolhido ao Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualquer servidor MCP para o qual você o apontar.
PicoClaw: principais recursos
Pegada ultrabaixa
Uso de memória principal abaixo de 10MB e tempos de inicialização em microssegundos significam que um único VPS pode hospedar o PicoClaw junto com o resto da sua stack sem sobrecarga mensurável.
Lançador do console web
O lançador baseado em navegador na porta 18800 guia você pela configuração de provedor, canal e gateway sem editar arquivos JSON manualmente.
Suporte nativo MCP
A integração do Protocolo de Contexto de Modelo de primeira classe permite que você conecte qualquer servidor MCP para estender as capacidades do agente sem escrever plugins personalizados.
30+ provedores de LLM
Use OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, e mais através de uma única configuração de model_list.
Gateway Multicanal
Gateway de longa duração expõe seu agente através do Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat e WeCom a partir de uma única implantação.
Roteamento inteligente de modelos
O roteamento baseado em regras envia consultas simples para modelos leves e as complexas para modelos carro-chefe, reduzindo os gastos com API sem prejudicar a qualidade.
Por que executar PicoClaw na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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