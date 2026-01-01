OpenSign é uma alternativa totalmente de código aberto ao DocuSign e Adobe Sign, construído para organizações que precisam de assinaturas eletrônicas legalmente vinculativas sem bloquear contratos sensíveis dentro de um SaaS de terceiros. Ele suporta fluxos de trabalho com múltiplos signatários, modelos reutilizáveis, assinatura presencial, diretórios de contato e assinatura digital baseada em PKI usando seu próprio certificado PFX, tudo envolto em uma interface limpa de arrastar e soltar.

Auto-hospedar o OpenSign no seu servidor VPS mantém cada documento, assinatura e log de auditoria em uma infraestrutura que você controla. Não há taxas por envelope, sem limites de signatários e nenhum risco de dados de contrato saírem do seu ambiente, tornando-o bem adequado para equipes jurídica, de RH e de compras com requisitos rigorosos de conformidade.