Implante OpenSign com um clique.
Alternativa gratuita de código aberto ao DocuSign para assinatura eletrônica de documentos com validade jurídica na sua própria infraestrutura.
Escolha um plano VPS para OpenSign
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenSign
OpenSign é uma alternativa totalmente de código aberto ao DocuSign e Adobe Sign, construído para organizações que precisam de assinaturas eletrônicas legalmente vinculativas sem bloquear contratos sensíveis dentro de um SaaS de terceiros. Ele suporta fluxos de trabalho com múltiplos signatários, modelos reutilizáveis, assinatura presencial, diretórios de contato e assinatura digital baseada em PKI usando seu próprio certificado PFX, tudo envolto em uma interface limpa de arrastar e soltar.
Auto-hospedar o OpenSign no seu servidor VPS mantém cada documento, assinatura e log de auditoria em uma infraestrutura que você controla. Não há taxas por envelope, sem limites de signatários e nenhum risco de dados de contrato saírem do seu ambiente, tornando-o bem adequado para equipes jurídica, de RH e de compras com requisitos rigorosos de conformidade.
OpenSign: principais recursos
Assinaturas digitais PKI
Assine documentos usando um certificado PFX ou P12 para que cada assinatura seja criptograficamente verificável e à prova de adulteração em qualquer leitor de PDF.
Templates reutilizáveis
Salve contratos usados com frequência como modelos com funções de signatário e campos de formulário pré-definidos para iniciar fluxos de trabalho recorrentes em segundos.
Fluxos de trabalho com múltiplos signatários
Encaminhe documentos para vários destinatários em ordem sequencial ou paralela e acompanhe quem visualizou, assinou ou recusou em tempo real.
Trilha de auditoria e certificado
Toda ação é registrada com carimbos de data/hora e endereços IP, produzindo o certificado de conclusão legalmente defensável anexado a cada documento assinado.
Assinatura presencial
Capture assinaturas em um dispositivo compartilhado para fluxos de trabalho presenciais, como integração, NDAs e termos de isenção, sem a necessidade de troca de e-mails.
REST API e webhooks
Integre a assinatura em aplicativos existentes usando a API REST documentada e acione sistemas subsequentes com webhooks de conclusão.
Por que executar OpenSign na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.