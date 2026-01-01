Implante CockroachDB com instalação de um clique.
Banco de dados SQL distribuído construído para aplicativos nativos da nuvem que exigem resiliência, consistência e escalabilidade horizontal.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CockroachDB
CockroachDB é um banco de dados SQL distribuído de código aberto, projetado para sobreviver a falhas de hardware e interrupções regionais sem comprometer a consistência. Ele utiliza o protocolo de comunicação do PostgreSQL, o que significa que drivers e ferramentas PostgreSQL existentes funcionam sem alterações no código, enquanto oferece sharding automático, geo-particionamento e replicação multi-região nos bastidores.
Implementar o CockroachDB em seu próprio VPS oferece a você um banco de dados SQL de nível de produção com garantias ACID, failover automático e um DB Console integrado para monitorar a saúde do cluster — sem o custo ou a complexidade de serviços de banco de dados em nuvem gerenciados. É ideal para aplicações que exigem tempo de inatividade zero e fortes garantias transacionais.
CockroachDB: principais recursos
Compatibilidade com PostgreSQL
CockroachDB usa o protocolo de comunicação PostgreSQL, então qualquer driver, ORM ou ferramenta PostgreSQL se conecta sem alterações no código, tornando a migração simples.
Replicação automática de dados
Os dados são replicados automaticamente entre nós com fatores de replicação configuráveis, para que o cluster continue a atender leituras e gravações mesmo quando um nó falha.
Transações ACID distribuídas
O isolamento serializável completo garante que cada transação seja consistente em todos os nós, eliminando as leituras sujas e escritas fantasmas comuns em sistemas eventualmente consistentes.
Console de Banco de Dados integrado
O painel web integrado oferece visibilidade em tempo real do desempenho de consultas, topologia do cluster, uso de armazenamento e instruções ativas sem ferramentas de monitoramento externas.
Escalonamento horizontal
Adicione nós para escalar a capacidade e a vazão linearmente; o CockroachDB rebalanceia os dados automaticamente sem tempo de inatividade ou intervenção manual.
Por que executar CockroachDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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