CockroachDB é um banco de dados SQL distribuído de código aberto, projetado para sobreviver a falhas de hardware e interrupções regionais sem comprometer a consistência. Ele utiliza o protocolo de comunicação do PostgreSQL, o que significa que drivers e ferramentas PostgreSQL existentes funcionam sem alterações no código, enquanto oferece sharding automático, geo-particionamento e replicação multi-região nos bastidores.

Implementar o CockroachDB em seu próprio VPS oferece a você um banco de dados SQL de nível de produção com garantias ACID, failover automático e um DB Console integrado para monitorar a saúde do cluster — sem o custo ou a complexidade de serviços de banco de dados em nuvem gerenciados. É ideal para aplicações que exigem tempo de inatividade zero e fortes garantias transacionais.