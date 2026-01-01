Implante HuggingChat (Chat UI) com instalação em um clique.
Interface de chat SvelteKit de código aberto que alimenta o HuggingChat e se conecta a qualquer endpoint de modelo compatível com OpenAI.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Interface de Chat) é a base de código de código aberto por trás de huggingface.co/chat, construída pela Hugging Face como um front-end polido e personalizável para grandes modelos de linguagem. Ao contrário de aplicativos de chat restritos a fornecedores, ele se comunica com o protocolo da API OpenAI, então a mesma implantação pode se comunicar com o roteador de Provedores de Inferência da Hugging Face, OpenRouter, um servidor llama.cpp local, Ollama, ou qualquer outro endpoint compatível apenas trocando uma URL e uma chave.
Hospedá-lo em seu próprio servidor VPS mantém cada conversa, chamada de ferramenta MCP e arquivo enviado em uma infraestrutura que você controla, enquanto ainda lhe proporciona acesso a milhares de modelos abertos e proprietários através de qualquer backend de inferência que você preferir.
HuggingChat (Chat UI): principais recursos
Roteador compatível com OpenAI
Aponte para o roteador Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou qualquer URL compatível com OpenAI e acesse instantaneamente o catálogo completo de modelos.
Roteamento inteligente Omni
Roteador LLM integrado seleciona automaticamente o melhor modelo por solicitação — multimodal, de chamada de ferramenta ou padrão — sem expor a complexidade aos usuários finais.
Chamada de ferramenta MCP
Conecte servidores do Protocolo de Contexto do Modelo para que os chats possam executar pesquisa na web, código e ferramentas personalizadas, com os resultados transmitidos de volta para a conversa.
Conversas multimodais
Envie imagens, anexos e entrada de voz para modelos de visão e estilo Whisper que suportam entradas multimodais através do seu provedor escolhido.
Histórico de chat persistente
O MongoDB integrado armazena conversas, configurações e assistentes por usuário para que o histórico sobreviva a reinicializações e siga os usuários entre dispositivos.
Branding personalizado
Substitua o nome, a descrição e os ativos do aplicativo para lançar um produto de chat interno totalmente personalizado para sua equipe ou clientes.
Por que executar HuggingChat (Chat UI) na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.