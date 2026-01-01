HuggingChat (Interface de Chat) é a base de código de código aberto por trás de huggingface.co/chat, construída pela Hugging Face como um front-end polido e personalizável para grandes modelos de linguagem. Ao contrário de aplicativos de chat restritos a fornecedores, ele se comunica com o protocolo da API OpenAI, então a mesma implantação pode se comunicar com o roteador de Provedores de Inferência da Hugging Face, OpenRouter, um servidor llama.cpp local, Ollama, ou qualquer outro endpoint compatível apenas trocando uma URL e uma chave.

Hospedá-lo em seu próprio servidor VPS mantém cada conversa, chamada de ferramenta MCP e arquivo enviado em uma infraestrutura que você controla, enquanto ainda lhe proporciona acesso a milhares de modelos abertos e proprietários através de qualquer backend de inferência que você preferir.