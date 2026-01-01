Implante Hi.Events com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de eventos e emissão de ingressos de código aberto para conferências, workshops e meetups.
Escolha um plano VPS para Hi.Events
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hi.Events
Hi.Events é uma plataforma moderna e de código aberto para gerenciamento de eventos e venda de ingressos, construída para organizadores que desejam controle total sobre seus eventos sem pagar taxas por ingresso a plataformas comerciais. Ela gerencia todo o ciclo de vida do evento — desde a publicação de páginas de eventos e venda de ingressos até o check-in de participantes e a análise de vendas — tudo a partir de um painel unificado.
Auto-hospedar o Hi.Events em seu próprio servidor VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e o conteúdo do evento sob seu controle. Em vez de perder uma porcentagem de cada ingresso para um provedor SaaS, você paga um custo fixo de servidor VPS independentemente de quantos ingressos você vender, e pode personalizar a plataforma para combinar com sua marca.
Hi.Events: principais recursos
Páginas de Eventos Personalizáveis
Crie páginas de eventos personalizadas com domínios customizados, seus próprios logotipos e layouts de página inicial sob medida que combinem com a sua organização.
Stripe Vendas de ingressos
Venda ingressos pagos e gratuitos com integração nativa do Stripe, códigos promocionais, limites de capacidade e regras de preços em camadas.
Check-in QR
Validar participantes na porta usando ingressos com código QR e uma interface de check-in integrada projetada para a equipe em dispositivos móveis.
Gerenciamento de Pedido
Acompanhar pedidos, emitir reembolsos, reenviar ingressos e exportar listas de participantes para impressão de crachás ou acompanhamentos pós-evento.
Análise de Vendas
Monitore as vendas de ingressos, receita e tendências de público em tempo real com painéis integrados e relatórios por evento.
REST API e Webhooks
Integre Hi.Events com CRMs, listas de e-mail ou fluxos de trabalho personalizados através de uma API REST documentada e um sistema de webhook.
Por que executar Hi.Events na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.