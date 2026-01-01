Hi.Events é uma plataforma moderna e de código aberto para gerenciamento de eventos e venda de ingressos, construída para organizadores que desejam controle total sobre seus eventos sem pagar taxas por ingresso a plataformas comerciais. Ela gerencia todo o ciclo de vida do evento — desde a publicação de páginas de eventos e venda de ingressos até o check-in de participantes e a análise de vendas — tudo a partir de um painel unificado.

Auto-hospedar o Hi.Events em seu próprio servidor VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e o conteúdo do evento sob seu controle. Em vez de perder uma porcentagem de cada ingresso para um provedor SaaS, você paga um custo fixo de servidor VPS independentemente de quantos ingressos você vender, e pode personalizar a plataforma para combinar com sua marca.