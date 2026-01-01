Implante MeshCentral com um clique.
Plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto autogerenciada para desktops, servidores e dispositivos IoT pela rede local ou pela internet.
Escolha um plano VPS para MeshCentral
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MeshCentral
O MeshCentral é uma plataforma completa de monitoramento e gerenciamento remoto de código aberto que permite assumir o controle de desktops remotos, executar shells, transferir arquivos e inspecionar a telemetria de dispositivos em máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD a partir de um único console web. Agentes leves são executados em cada dispositivo gerenciado e se conectam externamente ao seu servidor MeshCentral, para que você possa acessá-los através de firewalls e NAT sem túneis VPN.
Hospedar o MeshCentral em seu VPS oferece uma alternativa privada ao TeamViewer ou AnyDesk, sem taxas por usuário, sem limites de largura de banda e sem acesso de terceiros às suas sessões remotas. A plataforma é a tecnologia central por trás do Tactical RMM e é implementada por empresas de TI, MSPs e laboratórios domésticos para gerenciar desde alguns dispositivos pessoais até milhares de endpoints de clientes.
MeshCentral: principais recursos
Acesso remoto e shell
Assuma o controle de máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD através de uma interface rápida de desktop remoto, shell e transferência de arquivos baseada na web — nenhuma instalação de cliente é necessária.
Agente leve
Agentes nativos pequenos se conectam para fora de cada dispositivo, então o MeshCentral funciona através de firewalls e NAT sem túneis VPN ou portas de entrada abertas em hosts gerenciados.
Grupos de dispositivos e políticas
Organize endpoints em grupos de malha com permissões baseadas em função, tarefas agendadas e ações em massa para que grandes frotas permaneçam gerenciáveis.
Autenticação de dois fatores
TOTP, WebAuthn e 2FA por e-mail integrados mantêm o console de administração seguro mesmo quando exposto à internet pública.
Gravação de sessão e auditoria
A gravação opcional de sessões de desktop remoto e um registro de auditoria detalhado permitem que você revise cada ação realizada por cada administrador.
APIs REST e WebSocket
APIs abrangentes permitem que você automatize o gerenciamento de dispositivos, integre com ferramentas de tickets ou construa sobre o MeshCentral como a base de um RMM personalizado.
Por que executar MeshCentral na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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