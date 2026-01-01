O MeshCentral é uma plataforma completa de monitoramento e gerenciamento remoto de código aberto que permite assumir o controle de desktops remotos, executar shells, transferir arquivos e inspecionar a telemetria de dispositivos em máquinas Windows, macOS, Linux e FreeBSD a partir de um único console web. Agentes leves são executados em cada dispositivo gerenciado e se conectam externamente ao seu servidor MeshCentral, para que você possa acessá-los através de firewalls e NAT sem túneis VPN.

Hospedar o MeshCentral em seu VPS oferece uma alternativa privada ao TeamViewer ou AnyDesk, sem taxas por usuário, sem limites de largura de banda e sem acesso de terceiros às suas sessões remotas. A plataforma é a tecnologia central por trás do Tactical RMM e é implementada por empresas de TI, MSPs e laboratórios domésticos para gerenciar desde alguns dispositivos pessoais até milhares de endpoints de clientes.