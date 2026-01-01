Implante Atlas CMMS com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de manutenção de código aberto para ordens de serviço, ativos e agendamento preventivo em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Atlas CMMS
O Atlas CMMS é um Sistema de Gerenciamento de Manutenção Computadorizado (CMMS) autogerenciado, construído para equipes de instalações, manufatura, saúde, hotelaria e serviços públicos. Ele centraliza ordens de serviço, cronogramas de manutenção preventiva, registros de equipamentos, inventário de peças e solicitações de serviço para que técnicos e gerentes compartilhem uma única fonte de verdade, em vez de fazer malabarismos com planilhas, registros em papel e trocas de e-mail.
A hospedagem própria em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de ativos, registros de técnicos e histórico de manutenção sob seu controle total, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. O Spring Boot alimenta o backend, o React impulsiona o aplicativo web, e um aplicativo móvel complementar permite que técnicos de campo trabalhem offline e sincronizem quando reconectados.
Atlas CMMS: principais recursos
Gerenciamento de ordem de serviço
Crie, atribua e acompanhe ordens de serviço com prioridades, registros de tempo, anexos e histórico completo para cada trabalho e técnico.
Manutenção preventiva
Agende inspeções recorrentes e automatize a criação de ordens de serviço a partir de gatilhos baseados em leituras de medidores, intervalos de tempo ou eventos de ativos.
Rastreamento de ativos e inventário
Catalogue equipamentos com métricas de tempo de inatividade, custos de manutenção e inventário de peças com alertas de estoque, além de pedidos de compra automatizados.
Aplicativo de campo móvel
Aplicativos nativos para iOS e Android permitem que os técnicos digitalizem códigos QR, registrem o tempo, capturem fotos e concluam ordens de serviço diretamente no local.
Análises e relatórios
Painéis integrados cobrem a conformidade de ordens de serviço, confiabilidade de equipamentos, tendências de tempo de inatividade, utilização da mão de obra e análise de custos.
Por que executar Atlas CMMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.