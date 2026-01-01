O Atlas CMMS é um Sistema de Gerenciamento de Manutenção Computadorizado (CMMS) autogerenciado, construído para equipes de instalações, manufatura, saúde, hotelaria e serviços públicos. Ele centraliza ordens de serviço, cronogramas de manutenção preventiva, registros de equipamentos, inventário de peças e solicitações de serviço para que técnicos e gerentes compartilhem uma única fonte de verdade, em vez de fazer malabarismos com planilhas, registros em papel e trocas de e-mail.

A hospedagem própria em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de ativos, registros de técnicos e histórico de manutenção sob seu controle total, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. O Spring Boot alimenta o backend, o React impulsiona o aplicativo web, e um aplicativo móvel complementar permite que técnicos de campo trabalhem offline e sincronizem quando reconectados.