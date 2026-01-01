Implante BunkerM com um clique.
Completo broker MQTT Eclipse Mosquitto com um painel web, gerenciamento de ACL e monitoramento em tempo real.
Escolha um plano VPS para BunkerM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BunkerM
O BunkerM empacota o Eclipse Mosquitto com um painel de gerenciamento completo em um único contêiner, para que você obtenha um broker MQTT pronto para produção sem editar manualmente arquivos de configuração ou instalar uma UI separada. A interface web incluída lida com segurança dinâmica, ACLs de cliente e função, exploração de tópicos ao vivo e histórico de mensagens com reprodução — tudo isso apoiado por um armazenamento SQLite local que captura cada mensagem publicada.
Hospedar o BunkerM em seu próprio VPS mantém a telemetria do dispositivo, regras de ACL e mensagens históricas em uma infraestrutura que você controla, com clientes ilimitados e sem taxas por mensagem. A imagem inclui um detector de anomalias estatísticas e um motor de automação local para publicações baseadas em cron e observadores baseados em condições, tudo rodando dentro do contêiner sem dependência de nuvem.
BunkerM: principais recursos
Mosquitto com web UI
Inclui Eclipse Mosquitto e um painel de gerenciamento completo em um único contêiner, com suporte para MQTT 3.1.1 e MQTT 5 pronto para uso.
Editor de ACL dinâmico
Criar clientes, funções e grupos com regras de publicação e inscrição granulares a partir do navegador, com exportação e importação JSON para backups.
Explorador MQTT
Navegue pela árvore de tópicos em tempo real, inspecione cargas retidas com metadados QoS e publique mensagens diretamente do painel.
Histórico de mensagens e reprodução
Cada mensagem publicada é capturada em um armazenamento SQLite local com filtros de tópico, pesquisa de texto livre e uma ação de reprodução com um clique.
Detecção inteligente de anomalias
Um mecanismo estatístico local monitora as taxas de publicação e as linhas de base dos tópicos, levantando alertas sobre picos, desvios e silêncio inesperado.
Por que executar BunkerM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.