O BunkerM empacota o Eclipse Mosquitto com um painel de gerenciamento completo em um único contêiner, para que você obtenha um broker MQTT pronto para produção sem editar manualmente arquivos de configuração ou instalar uma UI separada. A interface web incluída lida com segurança dinâmica, ACLs de cliente e função, exploração de tópicos ao vivo e histórico de mensagens com reprodução — tudo isso apoiado por um armazenamento SQLite local que captura cada mensagem publicada.

Hospedar o BunkerM em seu próprio VPS mantém a telemetria do dispositivo, regras de ACL e mensagens históricas em uma infraestrutura que você controla, com clientes ilimitados e sem taxas por mensagem. A imagem inclui um detector de anomalias estatísticas e um motor de automação local para publicações baseadas em cron e observadores baseados em condições, tudo rodando dentro do contêiner sem dependência de nuvem.